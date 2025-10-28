Seguretat viària
Figueres posa 110 multes per infraccions amb patinet elèctric en tan sols una setmana
Tres de cada quatre sancions són per anar per la vorera i una desena per circular amb auriculars
La Guàrdia Urbana de Figueres ha posat 110 multes per infraccions amb patinet elèctric en tan sols una setmana. La majoria de les sancions -de fet, tres de cada quatre- han estat per anar per la vorera. Les segueixen d'altres com circular amb auriculars o bé portar una altra persona damunt del patinet. Entre els dies 20 i 26 d'octubre, els agents han dut a terme una campanya específica per posar a ratlla aquestes conductes. A més dels patinets elèctrics, també han controlat les bicicletes. En aquest cas, han multat nou ciclistes per haver dut a terme conductes de risc, com saltar-se un semàfor, portar menors sense casc, saltar-se una senyal, pedalar en direcció contrària o no fer cas dels agents que regulen el trànsit.
Durant la setmana passada, la Guàrdia Urbana de Figueres ha fet una campanya específica focalitzada en les conductes incíviques d'aquells que circulen en patinet elèctric o en bicicleta per la ciutat. I en tan sols set dies, els agents han interposat fins a 119 sancions. D'aquestes, 110 han estat per infraccions amb patinet elèctric, i les 9 restants, a ciclistes que han dut a terme conductes de risc.
84 multes per circular per la vorera
En el cas dels patinets elèctrics, la immensa majoria de les multes s'han posat per anar per la vorera (en concret, 84). A aquestes, les segueixen les sancions per circular amb auriculars (10), portar una altra persona al patinet (9), dur a terme conductes de risc (4) o agafar el patinet elèctric sense tenir l'edat mínima permesa (3).
Tant en el cas de les bicicletes com dels patinets, les sancions per haver comès conductes de risc fan referència a diferents infraccions. Dins aquest llistat, s'hi troben saltar-se un semàfor en vermell, circular per zones habilitades però sense respectar la preferència dels vianants, portar menors de 7 anys sense casc, desobeir els agents que regulen el trànsit, envair el sentit contrari, fer un canvi de sentit o circular per direcció contrària, no cedir el pas o saltar-se un stop i circular fora de zones habilitades.
