Tardor
On puc comprar castanyes a Figueres? Aquestes són les parades d'aquest any
En total hi ha 7 punts de venda repartits per diversos espais de la ciutat
Quan arriba la tardor i la fred comença a treure el nas —com ha passat aquests darrers dies—, ens venen de gust les castanyes i els moniatos. I és que l’olor que fan, el caliu de la seva pell torrada i el gust dolç i suau enamoren (gairebé) tothom. O no?
Però ara ve la pregunta clau: on es poden comprar? A Figueres hi ha set punts de venda, segons va explicar fa uns dies l’alcalde, Jordi Masquef, en una publicació a Instagram.
"Comença el temps de castanyes i moniatos, i a Figueres hem millorat la imatge i qualitat de les parades, que formen part de l’imaginari col·lectiu de tantes generacions de figuerencs", comença dient. "Enguany, amb nous trenets a la Rambla i Rambla Nova, i una nova parada a la Plaça Ernest Vila, davant la Font Lluminosa", afegeix.
Quins són els punts de venda?
- Plaça Palmera
- Rambla (placeta baixa)
- Rambla (part alta)
- Plaça Ernest Vila (Font Lluminosa)
- Plaça Estació
- Rambla Nova
- Passeig Nou
