Tardor

On puc comprar castanyes a Figueres? Aquestes són les parades d'aquest any

En total hi ha 7 punts de venda repartits per diversos espais de la ciutat

La parada de castanyes de la Rambla.

@jordimasquef

Redacció

Figueres

Quan arriba la tardor i la fred comença a treure el nas —com ha passat aquests darrers dies—, ens venen de gust les castanyes i els moniatos. I és que l’olor que fan, el caliu de la seva pell torrada i el gust dolç i suau enamoren (gairebé) tothom. O no?

La parada de castanyes de la plaça de la Palmera.

@jordimasquef

Però ara ve la pregunta clau: on es poden comprar? A Figueres hi ha set punts de venda, segons va explicar fa uns dies l’alcalde, Jordi Masquef, en una publicació a Instagram.

"Comença el temps de castanyes i moniatos, i a Figueres hem millorat la imatge i qualitat de les parades, que formen part de l’imaginari col·lectiu de tantes generacions de figuerencs", comença dient. "Enguany, amb nous trenets a la Rambla i Rambla Nova, i una nova parada a la Plaça Ernest Vila, davant la Font Lluminosa", afegeix.

Quins són els punts de venda?

  • Plaça Palmera
  • Rambla (placeta baixa)
  • Rambla (part alta)
  • Plaça Ernest Vila (Font Lluminosa)
  • Plaça Estació
  • Rambla Nova
  • Passeig Nou

