Projecte d'autovia
Nou pas endavant per al desdoblament del Cinturó de ronda de Figueres fins a Pont de Molins
El BOE acaba de publicar la convocatòria de l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de terrenys afectats pel projecte, pressupostat en 118 milions d'euros
El projecte de desdoblament de la variant de Figueres de la carretera N-II, coneguda popularment com a Cinturó de ronda, acaba de fer un pas més endavant. Aquest dilluns, 27 d’octubre, el BOE ha publicat l’anunci de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya sobre la convocatòria de l’aixecament de les actes prèvies a l’ocupació de béns i drets afectats pel projecte, entre Figueres i Pont de Molins. Aquest és el penúltim tràmit que ha de superar el projecte abans de la seva licitació. L’obra preveu reconvertir l’N-II actual, d’una sola via per sentit, en una autovia. L’ampliació global afectarà tot el tram des del sector dels termes de Borrassà i Vilamalla fins a Pont de Molins. Els terrenys afectats són els de la part de llevant de la plana, és a dir, del costat del Far d’Empordà i Vilatenim.
118 milions de pressupost
El Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible va aprovar definitivament el passat mes de maig aquest projecte de desdoblament de l’N-II, entre la variant de Figueres i Pont de Molins, que comptarà amb una inversió de 118,2 milions d’euros.
Segons Carreteres, l’objectiu del projecte «és duplicar la calçada actual de la carretera al tram comprès entre l’enllaç de Figueres Sud (km 748,800) i Pont de Molins (km 757,040), per millorar les condicions de circulació, la fluïdesa i la seguretat». D’aquesta manera, l’actuació s’inicia al sud de Figueres, connectant amb un tram anterior de nova traça, també en fase de redacció de projecte, fins a la connexió amb l’AP-7 al sud de Figueres. El traçat finalitza al nord, connectant amb un altre tram posterior per al qual igualment s’està redactant un projecte per a la connexió amb l’autopista AP-7 al nord de Figueres.
Aquest projecte està coordinant-se amb altres actuacions per connectar la futura variant de Figueres amb l’AP-7 mitjançant vies d’alta capacitat.
A més, s’hi han projectat tres enllaços. Un amb la C-31, que suposarà l’adequació de l’actual; un altre amb la C-260, amb una rotonda i una altra amb l’N-260, on es preveuen dues rotondes. Cal destacar que s’ha incrementat la rasant pràcticament a la totalitat del tram, assolint fins als 2,0 m d’increment en algun punt.
"La carretera de la mort"
El Cinturó de ronda de l'N-II ha estat, durant anys, un punt negre del trànsit a Catalunya fins al punt de ser coneguda com "la carretera de la mort". En els darrers trenta anys s'hi han registrat molts accidents greus, amb nombroses víctimes mortals. La seva perillositat va baixar amb l'alliberament dels peatges de l'AP-7 i el descens de circulació de camions, però contiua generant molts sinistres. En aquesta via hi ha un radar de tram i la velocitat màxima està fixada en 80 km/h. És el punt de repartiment del flux circulatori amb tota la Costa Brava Nord.
