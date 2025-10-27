Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Míster Espanya

El figuerenc Arià Heras guanya el títol de Míster Talent en la final de Míster Espanya

Heras és creador de contingut, té 20 anys i compta amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials

El figuerenc Arià Heras, a la final.

Redacció

Figueres

El figuerenc Arià Heras ha estat el guanyador del títol de Míster Talent en la final del concurs de Míster Espanya, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a Salou. L'empordanès era el representant de les comarques de Girona.

Heras és creador de contingut, té 20 anys, fa 1,85 metres d’alçada i compta amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials. Tot i haver nascut a Figueres, resideix actualment a Barcelona, on, a més de crear contingut digital, estudia un Grau Superior en Condicionament Físic. Anteriorment, havia cursat el Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure.

Entre les seves aficions destaquen el bàsquet, el fitness esportiu, l’aprenentatge sobre negocis i real estate, la cuina i la cura personal, així com “la recerca d’una versió millor i més independent de si mateix”, segons va explicar al certamen de Míster Espanya.

El concurs de Míster Espanya s’ha celebrat del 19 al 26 d’octubre a Salou, que, segons els organitzadors, s’ha convertit en “l’epicentre de la bellesa masculina nacional” en acollir una nova edició del certamen Mister RNB España 2025. El punt culminant va arribar el dissabte 25 d’octubre, a les deu de la nit, amb la celebració de la Gran Gala Final al TAS – Teatre Auditori de Salou.

