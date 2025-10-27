Míster Espanya
El figuerenc Arià Heras guanya el títol de Míster Talent en la final de Míster Espanya
Heras és creador de contingut, té 20 anys i compta amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials
El figuerenc Arià Heras ha estat el guanyador del títol de Míster Talent en la final del concurs de Míster Espanya, que s’ha celebrat aquest cap de setmana a Salou. L'empordanès era el representant de les comarques de Girona.
Heras és creador de contingut, té 20 anys, fa 1,85 metres d’alçada i compta amb centenars de milers de seguidors a les xarxes socials. Tot i haver nascut a Figueres, resideix actualment a Barcelona, on, a més de crear contingut digital, estudia un Grau Superior en Condicionament Físic. Anteriorment, havia cursat el Grau Mitjà de Guia en el Medi Natural i de Temps Lliure.
Entre les seves aficions destaquen el bàsquet, el fitness esportiu, l’aprenentatge sobre negocis i real estate, la cuina i la cura personal, així com “la recerca d’una versió millor i més independent de si mateix”, segons va explicar al certamen de Míster Espanya.
El concurs de Míster Espanya s’ha celebrat del 19 al 26 d’octubre a Salou, que, segons els organitzadors, s’ha convertit en “l’epicentre de la bellesa masculina nacional” en acollir una nova edició del certamen Mister RNB España 2025. El punt culminant va arribar el dissabte 25 d’octubre, a les deu de la nit, amb la celebració de la Gran Gala Final al TAS – Teatre Auditori de Salou.
- Aquesta és la ciutat poc coneguda i més bonica del món per Nadal: té sis mercats de conte i carrers amb canals
- “Figueres, ciutat de merda”
- Confirmen un nou cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Alt Empordà i ja en son divuit a Catalunya
- Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
- Abderrahim Bouchikh, un campió mundial que entrena al Poliesportiu de Figueres
- Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
- Santi Vila: 'Amb Puigdemont hi mantinc una gran relació d'amistat
- L’actriu de Figueres Àngels Bassas fa el salt a la direcció teatral: “Ara sé comunicar des de la calma i l’amor”