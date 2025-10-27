NECROLÒGIQUES
Successos
Desallotjades dues classes i la cuina de La Salle Figueres per olor de gas
La Guàrdia Urbana i els Bombers estan treballant ara mateix al centre escolar
Una forta olor de gas ha obligat a desallotjar dues classes i la cuina de La Salle Figueres, segons han informat fonts de l'Ajuntament de Figueres.
La Guàrdia Urbana de Figueres i els Bombers estan treballant ara mateix al centre escolar
Estem treballant per ampliar aquesta informació.
