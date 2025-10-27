Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Desallotjades dues classes i la cuina de La Salle Figueres per olor de gas

La Guàrdia Urbana i els Bombers estan treballant ara mateix al centre escolar

La Salle Figueres, en una imatge d'arxiu.

La Salle Figueres, en una imatge d'arxiu. / La Salle Figueres

Redacció

Redacció

Figueres

Una forta olor de gas ha obligat a desallotjar dues classes i la cuina de La Salle Figueres, segons han informat fonts de l'Ajuntament de Figueres.

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Bombers estan treballant ara mateix al centre escolar

Estem treballant per ampliar aquesta informació.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents