Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dos arrestats, un buscat per ingressar a presó, i nou denúncies en cinc bars conflictius de Figueres

La policia aixeca actes per drogues, armes i infraccions administratives

La Guàrdia Urbana escorcollant un home a fora d'un dels locals de Figueres.

La Guàrdia Urbana escorcollant un home a fora d'un dels locals de Figueres. / ajuntament de Figueres

Eva Batlle

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres, amb el suport dels Mossos d’Esquadra, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i Guia Caní, va dur a terme divendres a la nit un dispositiu policial en cinc bars conflictius de la ciutat. L’operatiu es va centrar en establiments dels barris del Juncària, Poblenou, Estació, Marca de l’Ham i carrer Sant Antoni, després de diverses queixes veïnals sobre problemes de convivència.

Com és habitual en aquests casos, els agents van inspeccionar els locals i van realitzar escorcolls a clients, amb l’ajuda del gos policia.

Durant el dispositiu es van detenir dues persones: un per salut pública i un altre que tenia quatre recerques pendents, dues d’elles per ingressar a presó. Concretament, per robatoris i el van arrestar al barri del Poblenou.

Diversos agents dins d'un dels bars i escorcollant un home a Figueres.

Diversos agents dins d'un dels bars i escorcollant un home a Figueres. / ajuntament de Figueres

També es van interposar 15 citacions per llei d’estrangeria per part de la Policia Nacional i nou denúncies: cinc per tinença o consum de drogues, dues per tinença d’arma blanca, una per tolerància al consum dins l’establiment i una per falta de respecte als agents.

Aquest dispositiu forma part dels controls setmanals que la Guàrdia Urbana realitza a Figueres amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana i erradicar males pràctiques en locals públics i que es duen a terme de forma setmanal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents