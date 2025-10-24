Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Documental

Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques

Les fotografies, capturades a finals del segle XIX, pertanyen a l’Àlbum Rubaudonadeu de Josep Maria Cañellas

VÍDEO | Així era Figueres fa 150 anys

VÍDEO | Així era Figueres fa 150 anys

Santi Coll

Santi Coll

Figueres

La recent celebració de Dia de Ciutat al Teatre el Jardí de Figueres va sorprendre els assistents amb la projecció d’un audiovisual històric dedicat a la proclamació dels 150 anys de Ciutat. El treball, realitzat per Pere Toro, amb la coordinació de Xavier Valentí i la veu de Josep Maria Cortada per encàrrec de l'Ajuntament, va ser il·lustrat amb diverses fotos del valuós Àlbum Rubaudonadeu, que conté imatges capturades per Josep Maria Cañellas a finals del segle XIX. Gràcies a les noves aplicacions de la intel·ligència artificial (IA), els personatges van prendre vida.

L’Àlbum Rubaudonadeu és una col·lecció de 555 fotografies realitzades entre 1888 i 1889 pel fotògraf Josep Maria Cañellas, un reusenc establert a París. Va sorgir de la iniciativa del mecenes Josep Rubaudonadeu (Figueres, 1841-Madrid, 1916), el qual li encarregà a Cañellas un extens reportatge fotogràfic de tota la comarca on havia d’incloure tots els pobles, monuments i conjunts artístics, oficis, mercats i fires, festes populars, imatges de la vida quotidiana dels homes i les dones. Aquest valuós material gràfic està conservat a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents