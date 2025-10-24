Documental
Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
Les fotografies, capturades a finals del segle XIX, pertanyen a l’Àlbum Rubaudonadeu de Josep Maria Cañellas
La recent celebració de Dia de Ciutat al Teatre el Jardí de Figueres va sorprendre els assistents amb la projecció d’un audiovisual històric dedicat a la proclamació dels 150 anys de Ciutat. El treball, realitzat per Pere Toro, amb la coordinació de Xavier Valentí i la veu de Josep Maria Cortada per encàrrec de l'Ajuntament, va ser il·lustrat amb diverses fotos del valuós Àlbum Rubaudonadeu, que conté imatges capturades per Josep Maria Cañellas a finals del segle XIX. Gràcies a les noves aplicacions de la intel·ligència artificial (IA), els personatges van prendre vida.
L’Àlbum Rubaudonadeu és una col·lecció de 555 fotografies realitzades entre 1888 i 1889 pel fotògraf Josep Maria Cañellas, un reusenc establert a París. Va sorgir de la iniciativa del mecenes Josep Rubaudonadeu (Figueres, 1841-Madrid, 1916), el qual li encarregà a Cañellas un extens reportatge fotogràfic de tota la comarca on havia d’incloure tots els pobles, monuments i conjunts artístics, oficis, mercats i fires, festes populars, imatges de la vida quotidiana dels homes i les dones. Aquest valuós material gràfic està conservat a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres.
