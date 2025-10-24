Necrològica
Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria
Havia voltat el món en diverses expedicions naturalistes i de sensibilització sobre el canvi climàtic, alertant de la seva arribada a l'Empordà anys enrere
Compartia la direcció del Cendrassos English School de Figueres amb la seva mare Geraldine i havia fet incursions en el món de la interpretació
John Labòria Wells ha mort a l'edat de 52 anys. Apassionat de la natura, la fotografia i la divulgació, compartia la direcció de l'escola Cendrassos English School de Figueres amb la seva mare Geraldine. Des de ben jove es va aficionat al submarinisme i als esports aquàtics, influït per Jacques Ybes Cousteau. Amb el temps va col·laborar amb revistes i entitats d'àmbit internacional com National Geographic i Condé Nast Traveler, entre altres. Labòria era fill de l'exjugador i exentrenador de la Unió Esportiva Figueres Joan Labòria.
L'any 2013, amb el també empordanès Edu Cortés, va fundar Ocean Protection Unit amb la finalitat de lluitar contra la pesca il·legal i la pràctica del finning, el tall d'aletes als taurons. També va ser un dels precursors en parlar de la lluita contra el canvi climàtic quan aquesta expressió encara no s'havia estès tant com ara. El 2013, en un reportatge publicat a l'EMPORDÀ sobre una immersió prospectiva a la Badia de Roses, John Labòria deia: “El canvi ja no és només cosa de llocs llunyans que només surten a la tele, ha arribat a l’Empordà i és real. És hora d’obrir els ulls i actuar”. Era el creador i director executiu d'O2 Fund for Nature and Wildlife, segons consta en el seu perfil.
Sempre va reconèixer que era "un somniador" i els seus somnis els va traslladar a nombroses expedicions fotogràfiques arreu del món a la recerca de les millors imatges dels grans taurons blans, els taurons balena i altres animals, alguns dels quals en perill d'extinció. El 2006 va tenir un bon ensurt quan, durant una immersió a les Maldives va estar a punt de costar-li la vida a causa de la pessigada verinosa d'un peix lleó. “He compartit moments que no es poden explicar amb paraules, fins i tot, he arribat a hipnotitzar taurons. Considero que tinc un do innat que em permet tractar de tu a tu qualsevol animal salvatge”, relatava temps enrere de retorn d'una de les seves aventures.
També va fer diverses incursions en el món de la interpretació, en el teatre i el cinema, arribant a ser el protagonista del film La puerta fría, de la productora Tango-Pro.
Figuerenc amb premis
Malgrat que durant una època llarga de la seva vida va passar molts mesos fora de casa, el seu pensament sempre estava lligat a Figueres i l'Empordà, fins al punt que el 2007 va plantar una bandera de la ciutat a l'Àrtic en una travessa a peu que va fer des del paral·lel 69, a Lapònia. El 2008, el figuerenc va ser estat guardonat per la revista National Geographic de Londres, per una de les fotografies que va fer a Nova Guinea sobre jaguars, premiada com a millor foto de natura del moment. L'esperit aventurer i la passió per la natura també el traslladava a les classes d'anglès de l'acadèmia familiar, com recorden alguns dels seus alumnes. John ens ha deixat després de lluitar contra una malaltia que l'ha vençut.
La cerimònia de comiat de John Labòria Wells té lloc, aquest divendres 24 d'octubre, en el tanatori de la Funerària Vicens de Figueres, a les 18 hores.
