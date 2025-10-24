Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Horitzó 2050

L’Institut d’Estudis Empordanesos dedica la jornada del Repensem al futur de Figueres

Té lloc al Museu de l’Empordà, aquest dissabte, amb la ponència «El paisatge humà de Figueres» de Javi Martín, i dues taules rodones sobre cohesió social i capitalitat renovada

Vista general de Figueres i el seu entorn des del Castell

Vista general de Figueres i el seu entorn des del Castell / Santi Coll

Redacció

Redacció

Figueres

Un segle i mig després que el rei Alfons XII atorgués a Figueres el títol de ciutat, l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE) dedica la seva jornada anual del Repensem a la capital de la comarca. L’entitat que presideix la doctora en arqueologia Anna Maria Puig, ha preparat un programa amb tres parts, que es desenvoluparan aquest dissabte, 25 d’octubre, a l’auditori del Museu de l’Empordà.

La conferència inaugural, a partir de les nou del matí, és a càrrec de Javi Martín, doctor en geografia, urbanista i investigador. Parlarà sobre El paisatge urbà de Figueres. Lectura geogràfica d’un sistema urbà en construcció.

El programa del Repensem dedicat a Figueres

El programa del Repensem dedicat a Figueres / IEE

A continuació hi haurà dues taules de reflexió i debat que tractaran temes d’actualitat i propostes de futur per a la ciutat. La primera d’elles girarà entorn de la Cohesió social i formació per a la Figueres de 2050, moderada per Montse Parada, doctora en farmàcia, amb la participació de Marina Casadevall, cap d’estudis de l’Escola d’Adults CFA Maria Verdaguer; Helena Cortada, física i directora de l’INS Cendrassos; Xavier Roura, president de Càritas Alt Empordà interior i empresari i Oriol Turró, doctor en psicologia, vinculat a la UdG i a l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà.

La segona taula estarà centrada en l’Espai d’una capital renovada. La moderarà el periodista i exdirector de l’EMPORDÀ Santi Coll, amb Carme Bosch, arquitecta i membre de la Comissió Tècnica de la Iaeden-Salvem l’Empordà; Itziar carrera, arquitecta; Miquel Roig, comerciant i Ricard Sayeras, empresari i president de la Cate.

Després de cada taula, hi haurà un temps de debat amb els assistents. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom, però es necessita inscripció prèvia, que podeu fer accedint al web de l’Institut, www.iee.cat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Enterren a Figueres l'home trobat mort al pantà de Darnius-Boadella en espera de poder-lo identificar
  2. Recepta per fer panellets a casa fàcilment amb nens
  3. Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
  4. Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
  5. Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
  6. Com era Figueres fa 150 anys? Un vídeo creat amb IA dona vida a imatges històriques
  7. Antonio Tejero, l’autor del cop d’estat del 23-F que va estar empresonat a Figueres, ingressat en estat greu
  8. El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres

Programació de cinemes del 24 al 30 d'octubre a l'Alt Empordà

Programació de cinemes del 24 al 30 d'octubre a l'Alt Empordà

Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

EN IMATGES | Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

EN IMATGES | Un grup de dones analitza l’estació d’autobusos de Figueres per detectar punts insegurs i millorar-ne el confort

La Costa Brava registra un nou rècord de temperatura de l'aigua: 1,8 graus per sobre de la mitjana climàtica

La Costa Brava registra un nou rècord de temperatura de l'aigua: 1,8 graus per sobre de la mitjana climàtica

L’Institut d’Estudis Empordanesos dedica la jornada del Repensem al futur de Figueres

L’Institut d’Estudis Empordanesos dedica la jornada del Repensem al futur de Figueres

Sobreviure a un infart amb 46 anys i ajudar altres a superar-lo: "Els autònoms s’estressen molt pensant a no poder treballar l’endemà"

Sobreviure a un infart amb 46 anys i ajudar altres a superar-lo: "Els autònoms s’estressen molt pensant a no poder treballar l’endemà"

Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria

Mor als 52 anys l'aventurer i fotògraf figuerenc John Laboria

Medalla d’or i de bronze per a la formatgeria Mas Roquet de Maçanet de Cabrenys al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu

Medalla d’or i de bronze per a la formatgeria Mas Roquet de Maçanet de Cabrenys al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu
Tracking Pixel Contents