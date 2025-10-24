Horitzó 2050
L’Institut d’Estudis Empordanesos dedica la jornada del Repensem al futur de Figueres
Té lloc al Museu de l’Empordà, aquest dissabte, amb la ponència «El paisatge humà de Figueres» de Javi Martín, i dues taules rodones sobre cohesió social i capitalitat renovada
Un segle i mig després que el rei Alfons XII atorgués a Figueres el títol de ciutat, l’Institut d’Estudis Empordanesos (IEE) dedica la seva jornada anual del Repensem a la capital de la comarca. L’entitat que presideix la doctora en arqueologia Anna Maria Puig, ha preparat un programa amb tres parts, que es desenvoluparan aquest dissabte, 25 d’octubre, a l’auditori del Museu de l’Empordà.
La conferència inaugural, a partir de les nou del matí, és a càrrec de Javi Martín, doctor en geografia, urbanista i investigador. Parlarà sobre El paisatge urbà de Figueres. Lectura geogràfica d’un sistema urbà en construcció.
A continuació hi haurà dues taules de reflexió i debat que tractaran temes d’actualitat i propostes de futur per a la ciutat. La primera d’elles girarà entorn de la Cohesió social i formació per a la Figueres de 2050, moderada per Montse Parada, doctora en farmàcia, amb la participació de Marina Casadevall, cap d’estudis de l’Escola d’Adults CFA Maria Verdaguer; Helena Cortada, física i directora de l’INS Cendrassos; Xavier Roura, president de Càritas Alt Empordà interior i empresari i Oriol Turró, doctor en psicologia, vinculat a la UdG i a l’Institut de Recerca Glòria Compte de la Fundació Salut Empordà.
La segona taula estarà centrada en l’Espai d’una capital renovada. La moderarà el periodista i exdirector de l’EMPORDÀ Santi Coll, amb Carme Bosch, arquitecta i membre de la Comissió Tècnica de la Iaeden-Salvem l’Empordà; Itziar carrera, arquitecta; Miquel Roig, comerciant i Ricard Sayeras, empresari i president de la Cate.
Després de cada taula, hi haurà un temps de debat amb els assistents. L’activitat és gratuïta i oberta a tothom, però es necessita inscripció prèvia, que podeu fer accedint al web de l’Institut, www.iee.cat.
