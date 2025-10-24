Solidaritat
Figueres es solidaritza amb Palestina i recull fons per les represaliades de l'acció contra La Vuelta
Programa la primera Jornada d'activitats al bar de la Cate aquest dissabte, 25 d'octubre
Inclou tallers infantils, música en directe, xerrades, una arrossada popular, per donar a conèixer la realitat de la lluita
Aquest dissabte, 25 d'octubre, diverses entitats de l'Empordà organitzen la primera Jornada per Palestina de Figueres, amb el doble objectiu de donar a coneixer la realitat de la lluita per l'alliberament de Palestina i de recollir fons per a les represaliades per l'acció contra La Vuelta del 27 d'agost.
Un programa variat d'actes
Els assistents podran gaudir d’un programa variat que inclou una arrossada popular i materials propalestins, tot amb l’objectiu de promoure la solidaritat i la reflexió sobre la realitat palestina, segons els organitzadors. La jornada començarà a les 10 del matí a la terrassa amb un taller infantil dedicat als nens i nenes de Palestina, dinamitzat per l’associació Amunt i Crits i els caus Sant Pere i Xiprers del Vent. A les 11, al bar, s’iniciarà la xerrada Què és el sionisme? Història i present d’una ideologia racista i colonial, a càrrec d’Adrià Moreno, historiador i militant d’Alt Empordà amb Palestina.
Després, a les 12, serà Cristina Mas, sotscap d’internacional del diari Ara, i Mahmud Shiha, activista palestí de Gaza, presentaran la xerrada Ocupació, genocidi i apartheid: la realitat de Palestina. La programació continua amb propostes populars i a partir de les dues del migdia, se servirà una arrossada, amb opcions vegetarianes i halal, per a tots els públics. Es recomana fer reserva prèvia.
Música en directe
Cal destacar que, entre la una i les cinc de la tarda, la música en viu anirà a càrrec de Trio Calavera i Birch, interpretant cançons palestines amb la participació de Meritxell Genís, Adriana Montorfano i Anna Carné.
Finalment, a les cinc de la tarda, els participants de CNT-AIT presentaran Propostes per al boicot i l’acció local en el marc de la campanya de Figueres per Palestina. Durant tota la jornada, hi haurà una barra de begudes i una paradeta amb materials propalestins (banderes, samarretes, llibres, pins...) entre altres objectes.
