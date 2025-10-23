Tecnologia
Figueres acollirà un col·loqui sobre tecnologia i igualtat a Catalunya
"Les dones al món de la tecnologia" tindrà lloc el dissabte 8 novembre, a les 12 del migdia, al Cercle Sport Figuerenc
L'acte reunirà quatre professionals destacades del sector tecnològic per analitzar el paper de les dones en la societat digital
Amb l’objectiu de donar visibilitat al talent femení i reflexionar sobre els reptes de la igualtat en el món tecnològic, DONADIGITAL ha organitzat a Figueres el col·loqui "Les dones al món de la tecnologia", que reunirà quatre dones digitals referents a Catalunya amb una àmplia trajectòria professional i un compromís ferm amb la transformació digital i la inclusió de gènere. Es tracta de la figuerenca Karina Gibert, degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya i experta en IA; Anna Navarro, executiva i fundadora de plataformes TIC i ONGs; Montse Guardia, presidenta del Consell Social de la UPC i Núria Castell, degana de la Facultat d’Informàtica de Barcelona. L'acte tindrà lloc el dissabte 8 novembre, a les 12 hores, al Cercle Sport Figuerenc.
Durant la trobada, les ponents compartiran les seves experiències i analitzaran el paper central de les tecnologies digitals en la societat moderna, així com el rol estratègic de les dones professionals en aquest àmbit.
L’acte s’iniciarà a les 12 hores amb el procés d’acreditacions. A les 12.20 hores tindrà lloc la benvinguda institucional, a càrrec d’Albert Alemany, regidor de l’Àrea de Noves TIC de l’Ajuntament de Figueres.
A les 12.40 hores es projectarà un vídeo de reflexió i compromís col·lectiu, que recull diverses opinions sobre la situació actual de la dona en el sector TIC i un manifest que expressa la voluntat de treballar conjuntament per un futur més just, inclusiu i col·laboratiu.
A les 12.50 hores començarà la taula rodona “Les dones al món de la tecnologia”, amb la participació de les quatre expertes moderades per Eva Blanco, presidenta de Lean In Barcelona i consultora sènior.
A les 13.45 hores s’obrirà un torn de participació del públic, que podrà formular preguntes a les ponents de la taula rodona. L’acte es clourà a les 14 hores amb un discurs de cloenda a càrrec de Jordi Masquef, alcalde de Figueres.
Una plataforma per impulsar el talent femení
Amb una visió sistèmica i independent, DONADIGITAL treballa per afrontar un dels grans reptes per a la competitivitat de Catalunya: la bretxa de gènere en el sector tecnològic. El projecte, que combina perspectiva intergeneracional i innovadora, centra la seva acció en tres àmbits clau: inspirar adolescents, connectar estudiants i visibilitzar referents professionals. L’objectiu és construir un ecosistema de talent femení sòlid i sostenible, capaç de garantir la presència de les dones en el futur digital del país.
Un ecosistema comunicatiu propi i d’impacte
DONADIGITAL disposa d’una infraestructura comunicativa pròpia que li permet amplificar el seu missatge i arribar a públics diversos. Aquesta estructura està formada pel diari digital BARCELONADOT, el programa de ràdio EL MÓN ÉS DIGITAL i la plataforma d’esdeveniments presencials TERTÚLIA DIGITAL. A través d’aquests canals, el projecte aconsegueix un gran impacte mediàtic i social, contribuint a generar debat, inspirar noves vocacions i consolidar una comunitat activa de dones vinculades a la tecnologia.
- Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
- Una formatgeria familiar de l'Empordà resisteix amb creativitat en plena crisi bovina
- El Grup Iris denuncia el robatori d'una guardiola amb 'força diners' durant la Cursa de la Dona de Figueres
- Pere Borràs dimiteix d'alcalde de Pont de Molins
- Un robatori de cotxes a Roses destapa una xarxa internacional que enviava vehicles sostrets fins a Gàmbia
- Canvi de plans: el Mercat de Nadal del Barcarès sí que se celebrarà aquest 2025
- L'enginyer figuerenc Jordi Agustí és el nou director general de Recursos Hídrics de la Generalitat
- L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb