Successos
Ferit crític un motorista en un accident amb un camió a l'antiga N-II de Figueres
El succés ha provocat retencions fins a Llers, que han arribat a aproximadament un quilòmetre
Un motorista ha resultat ferit crític aquest dijous en un accident de trànsit a l’antiga N-II a Figueres. El sinistre s’ha produït poc després d’un quart de vuit del matí, a l’altura del quilòmetre 8,6 de l’N-II. En la col·lisió s’hi han vist implicats un camió i una motocicleta, que haurien xocat per envestida.
El motorista és qui s’ha endut la pitjor part. El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) l’ha evacuat amb un heliòpter medicalitzat a l’Hospital Josep Trueta de Girona en estat crític.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, efectius del SEM i dels Bombers. Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident de trànsit.
Cues a l'N-II
L’accident ha provocat retencions a l’antiga Nacional II entre Figueres i Llers, que han arribat a aproximadament un quilòmetre, segons Trànsit.
