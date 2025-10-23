Entrevista | Agnès Lladó Saus Portaveu d'ERC i exalcaldessa de Figueres
Agnès Lladó: “No se m’ha convidat a cap executiva local d’ERC a Figueres”
“La meva relació amb el partit sempre ha sigut la mateixa. M’he dedicat a defensar uns cicles amb criteri propi. Si l’Agnès Lladó ha de defensar alguna cosa en què no creu, no ho farà”
Primera part de l'entrevista | Agnès Lladó: “Durant massa temps, entre tots, hem maltractat la marca ‘Figueres’”
Després de comentar temes d'actualitat municipal i de la seva vida professional en la primera part de l'entrevista publicada a l'EMPORDÀ, l'exalcaldessa de Figueres Agnès Lladó, parla clar sobre la seva relació amb l'agrupació local d'ERC, que representa tant a l'Ajuntament com al Consell Comarcal de l'Alt Empordà.
És militant d’Esquerra Republicana, encara?
Sí.
Com s’explica que no estigui a l’executiva local? Com s’explica que hi hagi l’alcaldessa d’un poble veí, Ordis, i no hi hagi l’exalcaldessa i portaveu del grup municipal en aquesta executiva?
Jo sempre tendeixo a respondre les preguntes que em concerneixen a mi. És una pregunta que li hauries de fer a l’executiva local.
Però en cap cas va ser convidada a formar-ne part?
Normalment, segons els estatuts d’Esquerra Republicana de Catalunya, el portaveu municipal és membre nat de l’executiva local. Si em preguntes si he participat d’alguna executiva local, et respondré clarament, perquè jo no tinc res a amagar: no se m’ha convidat a cap executiva local.
I això quina implicació té per al seu futur polític i el futur d’Esquerra? Si obrim la finestra, veiem que els veïns de Girona, que seria la ciutat més gran que tenim per sobre, ja han fet unes primàries amb les seves complicacions i problemes per elegir cap de llista...
Pel que fa a Esquerra Republicana hi ha uns protocols que s’aproven des de Barcelona que crec, si no recordo malament, que comencen a partir del mes de novembre. Bé, veurem què passarà.
Compromís electoral
Després de les eleccions, va dir que havia adquirit un compromís electoral de presentar-se i que, per tant, representava els vots obtinguts, i que aquesta era la motivació de la seva presència a l’Ajuntament en aquests moments. La pregunta és molt clara: no ha pensat mai a renunciar davant d’aquest distanciament amb l’executiva local?
Jo considero que estic defensant aquell projecte que l’Agnès Lladó va proposar a tots els figuerencs i les figuerenques, representant Esquerra Republicana. Per tant, estic defensant Esquerra Republicana.
I la seva relació amb el partit, en general, i la seva cúpula directiva? Convidada per vostè, vaig assistir a una trobada amb Oriol Jonqueras i semblava tenir-li confiança.
Jo no tinc cap problema amb el partit, amb ERC. Puc estar, amb d’acord o desacord amb certes decisions que s’hagin pogut prendre, però a escala de relació personal mantinc les relacions que tenia amb la cúpula del partit, amb el president, amb el secretari general, amb l’Executiva nacional. No tinc cap mena d’inconvenient i crec que, al final, la meva relació amb el partit sempre ha sigut la mateixa. Jo m’he dedicat a defensar uns cicles amb criteri propi i sempre creient en allò que feia. Si l’Agnès Lladó ha de defensar alguna cosa en què no creu, no ho farà.
En la primera part de l'entrevista parlàvem del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, vostè és la portaveu d’ERC, el principal grup de l’oposició al govern de Junts i PSC.
Lamentablement, el Consell Comarcal ha sigut pràcticament monopolític tota la vida a l’Alt Empordà, i si ho comparem amb els altres consells comarcals de la demarcació, doncs és el que està pitjor. I potser ens hauríem de preguntar per què. La confiança amb el Consell Comarcal és nul·la. Alguns diran que és perquè el Consell és finalista i serveix per dotar de serveis en els ajuntaments de la comarca. I és cert. Però si la seva funció només és aquesta, no ens cal tenir allà 33 polítics, ni tantes vicepresidències, ni tants consellers de govern.
