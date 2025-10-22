Tots Sants
Una visita guiada permet descobrir curiositats i personatges il·lustres al cementiri de Figueres: t’expliquem tots els detalls
L'Ajuntament programa dues sessions per Tots Sants en un itinerari que recorrerà l'espai il·luminat per espelmes
L’Ajuntament de Figueres torna a programar, per Tots Sants, les tradicionals visites nocturnes al cementiri municipal sota la llum de les espelmes per conèixer aquest espai patrimonial de la ciutat. Tindrà lloc el diumenge 2 de novembre en dues sessions, a les 18 i 20 hores, i aniran a càrrec del metge forense Narcís Bardalet, la historiadora de l’art i regidora de Cultura i Patrimoni Mariona Seguranyes i el biòleg Josep Maria Dacosta. L’acurada il·luminació amb l’encesa d’espelmes la durà a terme Perspective Events sota la direcció artística de Bruno Pérez. A cada visita -1 h i 30 minuts de durada- hi poden assistir 150 persones com a màxim i les entrades, que tenen un preu d’entre 3 i 5 euros (gratuït pels menors de 10 anys), es podran adquirir a partir del pròxim divendres 24 d’octubre a les 12 del migdia al web www.visitfigueres.cat i presencialment a l’Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador).
La visita de les 18 hores anirà precedida d’una conferència (a les 17 hores a la Funerària Vicens) a càrrec de l'arqueòloga Anna Maria Puig, amb intervenció final de Bardalet, titulada "El paisatge funerari de Figueres al llarg de la història". Per accedir-hi, cal disposar de l’entrada al cementiri de les 6 de la tarda.
En aquestes visites s’explicaran els elements patrimonials més importants del cementiri i la seva història, es resseguirà la història i les circumstàncies de la mort d’alguns dels personatges que hi van ser enterrats i la diversitat d’espècies que hi conviuen i anècdotes.
Ric en patrimoni
Les visites nocturnes al cementiri permetran descobrir el seu ric patrimoni funerari i els personatges il·lustres que s’hi troben enterrats. El cementiri de Figueres custodia un patrimoni escultòric i funerari de gran valor, on destaquen, entre altres, les escultures de Josep Llimona, Venanci Vallmitjana, Manel Fuxà, Frederic Marès i Artur Novoa. També és un espai molt ric en panteons funeraris, dels que destaquen especialment els projectats pels arquitectes Leandre Albareda, Josep Azemar, Emili Blanch i Josep Pelayo Martínez.
També és molt rellevant la part del cementiri civil, a través del qual trobem les arrels de la Figueres del segle XIX. Destaquen tombes maçòniques, austeres i amb la simbologia del culte de Salomon: escaires, triangles, regles o compassos. Això explica la presència d’una important lògia maçònica a Figueres, pels volts del 1880. En aquest apartat hi ha enterrats l’advocat Enric Serra, el doctor Lluís López-Rodríguez o el catedràtic de Física i Química de l’institut de Figueres, alcalde de Figueres i relacionat amb el partit republicà federal Joan Maria Bofill, membre de la lògia Llum de Figueres.
