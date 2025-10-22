Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Una visita guiada permet descobrir curiositats i personatges il·lustres al cementiri de Figueres: t’expliquem tots els detalls

L'Ajuntament programa dues sessions per Tots Sants en un itinerari que recorrerà l'espai il·luminat per espelmes

El cementiri il·luminat en una imatge d'arxiu.

El cementiri il·luminat en una imatge d'arxiu. / Ajuntament de Figueres

Redacció

Figueres

L’Ajuntament de Figueres torna a programar, per Tots Sants, les tradicionals visites nocturnes al cementiri municipal sota la llum de les espelmes per conèixer aquest espai patrimonial de la ciutat. Tindrà lloc el diumenge 2 de novembre en dues sessions, a les 18 i 20 hores, i aniran a càrrec del metge forense Narcís Bardalet, la historiadora de l’art i regidora de Cultura i Patrimoni Mariona Seguranyes i el biòleg Josep Maria Dacosta. L’acurada il·luminació amb l’encesa d’espelmes la durà a terme Perspective Events sota la direcció artística de Bruno Pérez. A cada visita -1 h i 30 minuts de durada- hi poden assistir 150 persones com a màxim i les entrades, que tenen un preu d’entre 3 i 5 euros (gratuït pels menors de 10 anys), es podran adquirir a partir del pròxim divendres 24 d’octubre a les 12 del migdia al web www.visitfigueres.cat i presencialment a l’Oficina de Turisme (plaça de l’Escorxador). 

La visita de les 18 hores anirà precedida d’una conferència (a les 17 hores a la Funerària Vicens) a càrrec de l'arqueòloga Anna Maria Puig, amb intervenció final de Bardalet, titulada "El paisatge funerari de Figueres al llarg de la història". Per accedir-hi, cal disposar de l’entrada al cementiri de les 6 de la tarda. 

En aquestes visites s’explicaran els elements patrimonials més importants del cementiri i la seva història, es resseguirà la història i les circumstàncies de la mort d’alguns dels personatges que hi van ser enterrats i la diversitat d’espècies que hi conviuen i anècdotes.  

Ric en patrimoni

Les visites nocturnes al cementiri permetran descobrir el seu ric patrimoni funerari i els personatges il·lustres que s’hi troben enterrats. El cementiri de Figueres custodia un patrimoni escultòric i funerari de gran valor, on destaquen, entre altres, les escultures de Josep Llimona, Venanci Vallmitjana, Manel Fuxà, Frederic Marès i Artur Novoa. També és un espai molt ric en panteons funeraris, dels que destaquen especialment els projectats pels arquitectes Leandre Albareda, Josep Azemar, Emili Blanch i Josep Pelayo Martínez. 

També és molt rellevant la part del cementiri civil, a través del qual trobem les arrels de la Figueres del segle XIX. Destaquen tombes maçòniques, austeres i amb la simbologia del culte de Salomon: escaires, triangles, regles o compassos. Això explica la presència d’una important lògia maçònica a Figueres, pels volts del 1880. En aquest apartat hi ha enterrats l’advocat Enric Serra, el doctor Lluís López-Rodríguez o el catedràtic de Física i Química de l’institut de Figueres, alcalde de Figueres i relacionat amb el partit republicà federal Joan Maria Bofill, membre de la lògia Llum de Figueres. 

