L’Ajuntament de Figueres impulsa el Sector Ronda comprant finques a la Sareb
L’adquisició de 25.843 m² permet tramitar un nou Pla Parcial que generarà habitatge i cosirà la trama urbana amb una nova vialitat amb l’Olivar Gran
Entre els projectes privats previstos hi ha l'ampliació de l'Hotel Ronda i la creació d'espai per a equipaments esportius al costat del futur pavelló
Dins de la trama de Figueres, existeixen algunes bosses de terrenys urbanitzables que esperen, des de fa anys, un desenvolupament que permeti generar espais d’ús privat i públic i que, al mateix temps, ajudin a millorar la vialitat urbana de la seva zona. Un d’aquests casos és el de les finques situades entre la línia d’immobles de l’avinguda Salvador Dalí, la carretera de les Forques i el barri de l’Olivar Gran.
Anys enrere ja hi va haver un intent de desenvolupar un Pla Parcial que va fracassar amb l’arribada de la crisi immobiliària del 2008, la qual cosa va desembocar en una situació complicada per a alguna de les parts implicades i que va acabar amb tres de les finques del Sector Ronda en mans de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb.
Noves perspectives
L’aprovació del nou POUM del 2023 i la voluntat de l’actual Govern municipal de desencallar-ho ha obert noves perspectives en aquesta zona. L’Ajuntament de Figueres fa temps que tenia la mirada posada en aquest sector, ja que és adjacent amb la finca de propietat municipal on s’ha d’aixecar el nou pavelló poliesportiu de la ciutat.
Recentment, els serveis urbanístics municipals van tenir coneixement de la venda, per part de la Sareb, d’una part de les seves finques d’una extensió de 19.397 m² i per les quals demanava 612.000 euros. L’opció de compra s’avenia amb la recerca que està fent l’Ajuntament de finques assequibles per a les necessitats de la ciutat. Va ser en aquest marc que el Govern va optar per obrir un concurs públic destinat a rebre ofertes de sòl i que ha conclòs amb la compra a la Sareb de tres finques que en conjunt sumen 25.843 m² i que han estat adquirides a la baixa per 465.528 euros, molt per sota del preu demanat. «El concurs era obert, perquè la intenció era rebre més ofertes de sòl que ens poguessin interessar, però aquestes del SectorRonda ens ajuden a desenvolupar un Pla Parcial a partir dels acords que hem de prendre a la corresponent Junta de Compensació», explica l’alcalde Jordi Masquef.
Aquest Sector Ronda està en mans de cinc titulars. Amb la compra recent a la Sareb, l’Ajuntament de Figueres és propietari del 35,72% i comparteix la Junta amb Girona Grub SL (29,82%), Radion Iberkat SL (19,96%); Immobiliaria Alarcón SL (13,81%) i Hotel Ronda Figueres SLU (0,69%). «La tramitació del Pla Parcial ja està molt avançada i aviat es podrà portar l’aprovació inicial al plenari. Es tracta d’un sector molt important, el desenvolupament del qual permetrà generar una nova vialitat per cosir la trama urbana i crear nous habitatges residencials amb un 50% de model protegit. També ens aportà una zona específica per a equipaments esportius que complementarà la del nou pavelló i dues zones d’aprofitament comercial i d’activitats econòmiques», assenyala Camil Cofan, director d’Urbanisme municipal.
L’Ajuntament té previst mantenir aviat una reunió amb tots els veïns de la zona per a explicar-los l’abast d’aquest Pla Parcial del Sector Ronda, en fase de redacció, i que ha de transformar la zona recosint la seva trama urbana.
Ampliació de l’Hotel Ronda a l’horitzó
El POUM del 2023, i les seves revisions, ha fet possible desencallar l’evolució d’aquest espai que, tant l’alcalde Jordi Masquef com el director d’Urbanisme Camil Cofan consideren «estratègic» per a la ciutat. «L’anterior Pla Parcial va resultar ser inviable, ja que volien fer una promoció com la de les Casernes de Girona amb un parc i la crisi ho va aturar». Un dels projectes importants que està damunt la taula és el de l’ampliació de l’Hotel Ronda Ibis Styles, planificat pels seus propietaris des de fa temps i alentit per les dificultats que plantejava el desenvolupament de la zona. Masquef destaca «el gran impuls que tindrà aquesta zona, amb una connexió directa amb l’avinguda Dalí i l’Olivar Gran».
