Alerta: talls de trànsit a Figueres per la Cursa de la Dona
La 10a edició de la solidària Cursa de la Dona de Figueres se celebra aquest diumenge amb un canvi en una part del recorregut per les obres de la Pujada del Castell. El punt inicial i el final, però, seguirà sent el mateix: el tret de sortida entre la plaça Dr. Ernest Vila (Font Lluminosa) i el C/ Nou, i l’arribada a la plaça Catalunya. Enguany, la cursa transcórrer per nous punts com pel Parc de les Aigües (C/ Rec Arnau), C/ Peralada, C/ Ample i C/ Caamaño.
EL RECORREGUT
Després d'iniciar la sortida a la plaça Dr. Ernest Vila (Font Lluminosa) i el C/ Nou , el recorregut passarà per tot el C/ Nou fins al final, plaça Creu de la Mà, Rambla Nova, C/ Mare de Déu de Montserrat, gir a la dreta pel C/ Sant Pau (i pas per davant de la presó vella i de l'Institut Ramon Muntaner), plaça Triangular, C/ Sant Pau, Rambla (vorejar-la per l'esquerra i per dalt), C/ Girona, plaça de l'Ajuntament, C/ La Jonquera, Avinguda Perpinyà, C/ Montgó (a l'esquerra), tram final de l'Avinguda Marignane, C/ Medes a la dreta, Avinguda Perpinyà, Travessera Rec Arnau, C/ Rec Arnau (al Parc de les Aigües, per davant el supermercat BonPreu i l'Auditori dels Caputxins), a la dreta per C/ Peralada, C/ Ample fins a Casa Natal Salvador Dalí, a l'esquerra per la plaça de la Palmera, C/ Caamaño fins a la Rambla, a l'esquerra per C/ Nou i final a la plaça Catalunya.
TALLS DE CIRCULACIÓ
- A l'entorn de Plaça Catalunya, de 7 a 14 h aproximadament
- A partir de les 7 h:
- C/ Rutlla a l’alçada de C/ Concepció
- C/ Nou des del C/ Sant Llàtzer.
- A partir de les 8:30 h:
- C/ Castelló des del C/ Sant Antoni.
- De 9.30 a 12 h aproximadament:
- C/ Nou
- Accessos al C/ Nou des de la Rambla fins a Mare de Déu de Montserrat
- C/ Mare de Déu de Montserrat des de C/ Nou fins Av. Salvador Dalí
- C/ Sant Pau des de Mare de Déu fins a Rambla
- Rambla
- C/ Girona
- C/ Jonquera
- Av. Perpinyà des de C/ Portlligat fins a C/ La Jonquera
- C/ Medes
- C/ Jòncols
- Av. Marignane, tram comprès entre Jòncols i Medes
- Travessera Rec Arnau
- C/ Rec Arnau (sí que es podrà circular per Avinguda Costa Brava)
- C/ Peralada
- C/ Ample
- Pl. Palmera
- C/ Monturiol
- C/ Caamaño
- Accessos a C/ Rutlla i C/ Castelló
*Els carrers no quedaran tallats totes les hores. A mesura que vagi passant la cua de la cursa s'anirà obrint el pas.
**Els veïns amb gual d'aparcament i/o garatges d'aquests tram no podran entrar ni sortir amb el vehicle en aquests horaris.
PROHIBICIÓ D'ESTACIONAMENT
DES DEL DISSABTE 18 D'OCTUBRE A LES 22 H FINS DIUMENGE 19 D'OCTUBRE A LES 15 H
C/ Nou
C/ Mare de Déu de Montserrat
C/ Sant Pau
DIUMENGE 19 D'OCTUBRE DES DE LES 6 DEL MATÍ FINS A LES 15 H
Entorn plaça Dr. Ernest Vila (Font Lluminosa)
C/ Castelló (Pl. Catalunya) i C/ Nostra Senyora de Lourdes
Rambla (i placeta baixa de la Rambla)
Avinguda Marignane (només el tram entre C/ Montgó i C/ Medes)
Avinguda Perpinyà (només el tram entre C/ Montgó i Av. Costa Brava)
Travessera Rec Arnau i C/ Rec Arnau
C/ Peralada
C/ Ample
C/ Caamaño
C/ Rutlla
Entorn Plaça del Gra
