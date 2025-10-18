Figueres inicia la commemoració del 150è aniversari del títol de ciutat amb el lliurament dels Honors 2025
L’acte se celebra aquest diumenge 19 d’octubre (18 hores) al Teatre Municipal El Jardí en el marc del tradicional Dia de Ciutat
El Teatre Municipal El Jardí, de Figueres, serà l’escenari aquest diumenge 19 d’octubre (18 h) de l’inici de la commemoració del 150è aniversari del títol de ciutat i de la celebració del Dia de Ciutat 2025. En l’acte tradicional de commemoració de l’aniversari de la concessió a Figueres del títol de ciutat es presentarà la imatge corporativa de l’efemèride i es visualitzarà un documental que sintetitza en cinc minuts els fets històrics viscuts pels figuerencs aquell 1875. Tot seguit es lliuraran els Honors i Distincions d’aquest any 2025. El president del Parlament de Catalunya Josep Rull, assistirà a l’acte.
Enguany, els reconeixements del Dia de Ciutat són els següents: la Fulla de Figuera la rebran La Funcional Teatre pel seu 35è aniversari –en la categoria d’entitats- i el xef i propietari del Motel Jaume Subirós –en la categoria de persones. El Centre Excursionista Empordanès, que enguany celebra el 60è aniversari, rebrà la Medalla d’Honor de la Ciutat. A més, es nomenaran Fills Adoptius de Figueres la metgessa Maria Antònia Bonany i mossèn Miquel Àngel Ferrés. Rebran el títol de Ciutadà d’Honor l’exCap de la Guàrdia Urbana Francesc Rojo; Josep Portell (pel seu lideratge en mantenir la identitat de l’antic municipi de Vilatenim, annexionat el 1975) i Maria Teresa Figueras (per la seva implicació amb l'Associació de Malalts d’Alzheimer). D’altra banda, també s’atorgarà el Diploma de reconeixement ciutadà a Rafa Cañaveras, qui va ser president durant dècades de l’Associació de Veïns de l’Horta de l’Hospital; i, a títol pòstum, a Maribel Suárez, que va encapçalar l’Associació de Veïns del barri del Culubret.
Es tracta de distincions a persones o col·lectius per la seva aportació a la vida social, econòmica, cultural i/o artística de la ciutat de Figueres. El setembre passat, la Comissió del Nomenclàtor, formada per una vintena de membres, va avaluar i acordar les propostes, que en el ple ordinari d’octubre van ser ratificades per unanimitat.
Fulla de Figuera de Plata (categoria entitats) a La Funcional Teatre
La Funcional Teatre celebra enguany el 35è aniversari de la seva creació. El 1990 va estrenar el seu primer espectacle a la seu històrica del Casino Menestral Figuerenc, entitat a la qual ha estat vinculada des d’aleshores. Amb el pas dels anys, la companyia ha configurat un equip estable d'actors i actrius i artístic d'ampli espectre generacional que, amb constància i talent, ha acomplert uns nivells de qualitat i exigència molt elevats, en un context de teatre amateur. La Funcional compta actualment amb una cinquantena de membres i ha presentat una quarantena espectacles i més d’una vintena de lectures poètiques o de prosa. El 2005 va ser convidada a fer el pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres. Alhora, ha inaugurat el FITAG (Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona) l’agost passat amb “Ding! Dong!”, comèdia de tipus vodevil clàssic de Georges Feydeu, i el 2009 amb el muntatge de creació pròpia “Gènesi”.
Fulla de Figuera de Plata (categoria persones) a Jaume Subirós
Jaume Subirós Jordà (Santa Llogaia d’Àlguema, 1949) té una dilatada i innovadora trajectòria en la cuina catalana al capdavant del Motel Empordà de Figueres i l’Almadraba Park Hotel de Roses, de manera ininterrompuda durant més de seixanta anys de dedicació personal i quotidiana. Va entrar a treballar al Motel Empordà als 12 anys, durant les vacances escolars, al mateix moment de l’obertura de l’establiment el 1961. Després d’haver cursat estudis professionals i pràctiques a hotels i restaurants capdavanters del país i internacionals, va assumir als 30 anys la direcció del Motel Empordà i l’Almadraba Park Hotel per la mort del seu sogre, el fundador de l’establiment, Josep Mercader, el 1979. La pionera línia d’innovació dintre de la tradició de la cuina catalana encetada per Mercader, en la línia de la veïna “nouvelle cuisine” francesa, va ser curosament mantinguda i gradualment ampliada per Subirós amb aportacions pròpies. El 1978 el Motel Empordà ja va ser elegit com a millor restaurant de l’any de Catalunya per part de vuit gastrònoms consultats. Subirós, als 75 anys, continua al capdavant de tot l’equip en el dia a dia de tots dos establiments, tant a la cuina com a la sala.
Medalla d’Honor de la Ciutat al Centre Excursionista Empordanès
El Centre Excursionista Empordanès (CEE) celebra enguany el 60è aniversari. Com a entitat excursionista, es dedica a promoure activitats de muntanya com l’excursionisme, escalada, esquí i bicicleta de muntanya. Des de la seva creació, el 1965, ha dut a terme una important tasca a la comarca de l’Alt Empordà de promoció i recuperació de patrimoni cultural i natural, sovint desconegut. També ha promogut la creació d’itineraris de senders per donar a conèixer aquest patrimoni i d’infraestructures de suport (refugis lliures) amb un caràcter totalment voluntari i sense ànim de lucre. Els inicis van ser a l’estiu de 1965 de la mà de Xavier Trilla i Pepín Garcia, amants de la natura i l’excursionisme, que van crear l’entitat a Figueres per aglutinar els aficionats a la muntanya en general que pogués haver-hi a la comarca i fer de punt de trobada per a futurs muntanyencs. La seva activitat es divideix en quatre blocs: descoberta (recull de les principals fites alpinístiques assolides al llarg dels anys), realitzacions (contribucions per recuperar bona part d’un patrimoni religiós, megalític i natural i facilitar la descoberta del territori mitjançant quatre refugis i diferents itineraris), difusió (publicacions i les activitats per donar a conèixer el paisatge que ens envolta) i protecció (que descriu les campanyes destinades a la conservació d’aquest paisatge i patrimoni del qual el centre ha format part).
Filla Adoptiva de Figueres a Maria Antònia Bonany
Maria Antònia Bonany Pagès (Girona, 1957), jubilada el 2023, va ser la primera metgessa de l’Hospital de Figueres i ha format part com a professional del sistema públic de salut com a metgessa de medicina familiar i comunitària. Actualment, manté l’activitat al capdavant del Centre de Enfermedades de Venas. A Figueres, també ha treballat al consultori de la Marca de l'Ham –el va impulsar- i al CAP Ernest Lluch, on va finalitzar l’etapa a la sanitat pública. Aquests darrers anys ha estat implicada en nombrosos moviments professionals dedicats a millorar el sistema i l’atenció sanitària a Figueres, l’Alt Empordà i la Regió Sanitària de Girona. Considerada una persona afable, culte i sempre predisposada a ajudar als altres, també destaca per les seves aportacions setmanals amb la divulgació de consells i explicacions sobre la salut de les persones.
Fill Adoptiu de Figueres a Miquel Àngel Ferrés
Mossèn Miquel Àngel Ferrés Fluvià (Olot, 1952), rector de les parròquies de Figueres, serà reconegut per la seva dedicació a la ciutat durant els darrers 16 anys. Va ser ordenat prevere el 1978 i, el 2009, va ser destinat a Figueres com a rector de la parròquia de la Immaculada. Posteriorment va assumir la responsabilitat de la parròquia de Sant Pere i les de la resta de la ciutat, així com de l’Arxiprestat Alt Empordà Marina. La seva tasca pastoral ha anat sempre acompanyada d’un compromís social i cultural ferm, participant activament en institucions com el Patronat de la Fundació Salut Empordà i de La Catequística, de la Fundació Privada Asil Vilallonga i Càritas Alt Empordà, entre d’altres. El seu esperit d’impulsor i dinamitzador es va fer especialment visible el 2020 amb la celebració del mil·lenari de la parròquia de Sant Pere de Figueres, de la qual va sorgir l’Associació Amics de Sant Pere.
Ciutadà d’honor a Francesc Rojo
L’intendent Francesc Rojo Ratera (Súria, 1946) va ser Cap de la Guàrdia Urbana de Figueres del 1981 al 2005 i durant aquest període va prestar el seus serveis a la ciutat de manera exemplar. Considerada una persona compromesa, discreta i respectuosa amb els seus companys. Sota el seu comandament es va dissenyar una estructura del cos que va servir d'exemple a policies locals d'altres municipis. La Comissió del Nomenclàtor també ha valorat, quan exercia de Guàrdia Civil, la decidida actuació a favor dels drets constitucionals i democràtics durant la nit del 23F.
Ciutadà d’honor a Josep Portell
Josep Portell Estela (Vilatenim, 1936) va ser el primer president del Consell Municipal de Vilatenim. El proper 31 de desembre farà 50 anys de l’annexió de Vilatenim a Figueres. Des d’aleshores, Vilatenim ha volgut mantenir viva la seva identitat i, des del primer moment, Portell, juntament amb altres veïns del poble, va defensar la idiosincràsia de l’antic municipi. A més, va impulsar l’Associació de Veïns Antic Vilatenim “per a la promoció cívica, cultural, industrial, comercial, agrícola, ramadera, urbanística, constitucional i estètica de la zona i la defensa moral i material dels seus veïns”. En va ser el primer president fins que el 1984 l’Ajuntament de Figueres va crear la figura administrativa del Consell Municipal de Vilatenim i el va nomenar president, a proposta de totes les entitats locals.
Ciutadana d’honor a Maria Teresa Figueras
Maria Teresa Figueras Portas (Figueres, 1953) va ser directora de l'Associació de Malalts d’Alzheimer (AMA) fins el 2019 i activista veïnal a l’Associació de Veïns Enric Morera. Va ser pionera en oferir ajuda i suport a malalts que tenien Alzheimer i als seus familiars. Involucrada 25 anys en l’associació AMA amb la voluntat de donar-la a conèixer, va implicar el sector públic i privat pel finançament de l’entitat, que cada dia atenia a més gent i augmentava les seves necessitats. Coneguda com “la Maria Teresa de l'Alzheimer”, ja que era la cara visible de l'associació, va destacar pel seu esperit solidari i activista molt arrelat a la seva ciutat.
Diploma de reconeixement ciutadà a Maribel Suárez
Maribel Suárez Bernardo, que va morir el juliol d’aquest 2025, va ser durant molts anys presidenta de l’Associació de Veïns del barri del Culubret de Figueres. Considerada una lluitadora incansable pels drets dels ciutadans a millorar la seva qualitat de vida en tot allò que fa referència als serveis públics gestionats des de les administracions.
Diploma de reconeixement ciutadà a Rafa Cañaveras
Rafa Cañaveras Arjona (Còrdova, 1959) va ser activista veïnal i president durant dècades de l’Associació de Veïns de l’Horta de l’Hospital. Considerada una persona solidària i preocupada pels problemes dels veïns i del barri, un element fonamental de la cohesió social del barri en un moment especialment delicat pel seu creixement i connexió amb la resta de la ciutat.
