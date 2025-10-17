Divulgació
'Sciences Needs You!' celebra deu anys a Figueres mirant la frontera i el cel
El Cercle Sport acull, aquest dissabte, una conferència sobre ciència de frontera i la projecció Celestial d’Escura i Casado
Les jornades científiques Science Needs You!, impulsades per l’Associació Catalana per a la Divulgació Científica (ACDIC), han arribat enguany a la desena edició. El programa d’aquest 2025 va celebrar dues activitats molt participatives a Figueres i Cadaqués, aquest setembre passat, amb la neurociència com a protagonista.
Aquest dissabte, 18 d’octubre, al Cercle Sport Figuerenc, té lloc l’acte de celebració dels deu anys del Science Needs You!, amb una proposta que combina ciència i cultura al servei de la divulgació de la ciència de frontera a l’Empordà. L’acte començarà a les 11 del matí.
La jornada s’iniciarà amb la conferència Impulsar la ciència de frontera a Catalunya: missió impossible?, a càrrec del doctor en Física Jordi Isern i Vilaboy. Tot seguit, es podrà gaudir de la projecció Celestial, una creació singular que uneix música i imatge: una obra musical original del pianista i compositor Santi Escura Moradell acompanyada de les astrofotografies de Juan Carlos Casado.
Estrenada en la primera edició
Aquesta proposta va ser estrenada l’any 2016 en el marc del primer Science Needs You! i retorna ara com a homenatge en el desè aniversari. Per assistir a l’acte, cal inscripció prèvia a través de l’enllaç www.acdic.cat.
Coincidint amb el Dia Mundial de l’Ictus, el dimecres 29 d’octubre se celebrarà una jornada divulgativa a l’Hospital d’Intervenció Intermèdia Bernat Jaume de la Fundació Salut Empordà. A partir de les 11 del matí, professionals de l’àrea de neurologia oferiran una xerrada adreçada a estudiants de batxillerat dels instituts de l’Alt Empordà, on explicaran els principals aspectes relacionats amb aquesta malaltia.
