Imminent reobertura del carrer Lasauca de Figueres un cop reformat
Amb voreres més amples i sense aparcaments per a vehicles
Després d'una pròrroga de quinze dies respecte del termini previst, l'Ajuntament de Figueres ha anunciat la reobertura del carrer Lasauca al trànsit, un cop reformat. l'empresa ENCO, adjudicatària del projecte finançat amb fons europeus, ha acabat l'execució d'un canvi urbanístic que ha reduït considerablement la històrica calçada central de llambordes. A canvi, les voreres són molt més amples amb rajoles d'espigues, les més habituals en el panorama urbà de la ciutat.
Més espai per als vianants
La plataforma resultant és molt més amable per als vianants i dona continuïtat al perfil que ja hi havia a la vorera de l'avinguda Salvador Dalí i la part alta de la Rambla. Un dels principals canvis es fa evident a la cruïlla del carrer Vilafant, que també ha guanyat espai per al pas de persones.
El carrer continuarà sent d'entrada per als vehicles que vulguin anar cap a la Rambla des del giratori de la plaça del Sol. La reobertura s'ha anunciat per aquest divendres, 17 d'octubre, a les tres de la tarda.
L'equip de Govern no s'ha pronunciat sobre la proposta del grup municipal socialista de tancar el carrer Lasauca a la circulació de vehicles. El projecte tampoc ha permès plantar arbrat en els vorals, ja que el carrer forma part de l'estructura coberta de la Riera Galligans, que travessa Figueres de manera soterrada des de la carretera de Llers fins a la plaça El·líptica de l'N-260
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat