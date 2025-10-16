Pla de barris
Figueres presenta un projecte de 24,8 milions d'euros al Pla de Barris per a intervenir en el sector oest de la ciutat
Afecta els barris de Sant Joan, Culubret, Habitatges sindicals, Bon Pastor i Món Millor
L’Ajuntament de Figueres ha presentat a la convocatòria del Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya un projecte que contempla accions transversals per un total de 24,8 milions d’euros, i que pretén "impulsar una transformació integral" de tots els barris del sector oest —Sant Joan, Culubret, Habitatges sindicals, Bon Pastor i Món Millor—, els àmbits que històricament han patit més degradació urbana i amb els índexs socioeconòmics més baixos de la ciutat i de Catalunya.
El projecte, denominat Programa de Memòria d’Intervenció Integral de la Zona Oest de Figueres, aposta per una actuació global que combini regeneració urbana, transició ecològica i cohesió social.
L’objectiu és "revertir dècades de vulnerabilitat i convertir la zona oest en un nou motor de progrés i cohesió social per al conjunt de la ciutat", segons ha fet públic el Govern municipal en un comunicat. Entre les principals actuacions previstes destaquen:
- La reurbanització del carrer Avinyonet com a gran eix cívic i connector entre els barris i el centre de Figueres.
- La creació d’un nou equipament cívic i comunitari que actuarà com a pol social i espai de trobada veïnal.
- La recuperació de la riera de Galligans com a eix verd i parc lineal, per millorar la connectivitat i renaturalitzar l’espai urbà.
- Programes socials i educatius destinats a la inserció laboral, la igualtat, la convivència i la participació ciutadana.
- Accions d’eficiència energètica i sostenibilitat, incloent-hi la creació d’una comunitat energètica local i la millora del parc d’habitatges.
"Un projecte de mirada llarga"
L’alcalde de Figueres, Jordi Masquef, ha destacat que es tracta d’un projecte estratègic de ciutat “de mirada llarga”, que “va més enllà de la rehabilitació urbanística, amb l’objectiu dignificar, cosir i transformar aquest sector de la ciutat, que ha estat un dels grans oblidats”. Masquef ha subratllat que aquesta iniciativa “és un projecte i un oportunitat històricaper reequilibrar la ciutat i construir una Figueres més cohesionada, i que projecti el seu creixement també cap a la cara Oest”.
La redacció del projecte, que ha estat coordinat pel president del Comissionat per a la Transformació Ferroviària, l'exalcalde Joan Armangué, parteix d’un diagnòstic exhaustiu que identifica la zona oest com la més vulnerable de Figueres, amb un índex socioeconòmic territorial de 43,3/100, alhora que assenyala la seva posició estratègica propera a la futura estació intermodal Figueres–Vilafant com una oportunitat per generar una nova centralitat urbana i econòmica.
Amb una durada pluriennal i una governança compartida entre administracions, el Pla preveu garantir la continuïtat de les actuacions i establir un model estable de seguiment i avaluació per assegurar-ne l’impacte social i urbà a llarg termini.
Què és el Pla de Barris?
El Pla de Barris de la Generalitat de Catalunya és un programa de cooperació amb els municipis destinat a finançar projectes integrals de millora urbana, social, econòmica i ambiental en zones amb necessitats especials. Els seus objectius són millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes, reduir les desigualtats territorials, fomentar la cohesió social i impulsar la regeneració dels teixits urbans degradats mitjançant una actuació coordinada entre administracions.
