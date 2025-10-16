Comerç
Figueres posa en marxa els vals de descompte de 20 euros a partir de dilluns
La campanya en els comerços adherits es fa entre el 20 d’octubre i el 25 de novembre i es repetirà el mes de febrer
L’Ajuntament de Figueres amb la complicitat de Comerç Figueres ha preparat una campanya d’ajut al sector comercial que es portarà a efecte entre el 20 d’octubre i el 25 de novembre, just abans de la campanya de Nadal "en un moment molt complicat per als comerciants, que han de fer molts esforços per tirar endavant", segons el regidor de Promoció Econòmica, Manel Rodríguez Plana.
La campanya consisteix en dos vals de 10 euros cadascun que estaran a l’abast de tots els figuerencs i figuerenques majors de divuit anys, empadronats a la ciutat. Aquests vals es podran descarregar a partir del 20 d’octubre en el portal www.figueres.cat/comprafigueres. Qui no tingui facilitat d’accés a les noves tecnologies, els podrà obtenir a l’Oficina de Turisme de l’Escorxador.
Els vals es podran utilitzar en qualsevol dels establiments comercials o de restauració que s’hagin adherit a la campanya, amb l’única condició que cal fer-hi una despesa mínima de vint euros.
Un precedent anterior
La campanya Comprem a Figueres! es va dur a terme en els mesos posteriors a la sortida de la pandèmia per a reforçar la recuperació de la normalitat. L’Ajuntament destina 125.000 euros en aquesta promoció, la mateixa quantitat que té prevista invertir el mes de febrer amb el mateix objectiu.
Tant el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, com l’alcalde Jordi Masquef, han convidat a tots els establiments de la ciutat a adherir-se a aquesta proposta en unes dates "difícils de passar" per a molts botiguers.
- El conflicte per la pèrdua de les 'passanelles' de Cadaqués salta a la televisió internacional
- Transgourmet compra l’empresa de distribució Dispuig de Girona
- Albons ret homenatge al veí Miquel Costa Saló, deportat i mort al camp de Zement el 1944
- La Dermatosi Nodular s’estén a l’Alt Empordà: nou granges i més de 1.400 animals afectats
- De Peralada a Figueres
- El Govern acusa Puigdemont de «mentir» sobre la gestió d’Illa del temporal a Catalunya
- L'antic port d'Empúries passa a formar part de l'entorn protegit del conjunt arqueològic
- No tot pot ser prioritat