Entrevista | Nestor Guerra Enginyer de Telecomunicacions i divulgador
“Ara toca fer l’exercici d’acostar la IA a totes les petites i mitjanes empreses”
“Les cares d'incredulitat ja les teníem quan començàvem a parlar de l’era de la informàtica i comentàvem que tots tindríem un ordinador personal”
Nascut a Madrid el 1975, Nestor Guerra és un dels principals divulgadors sobre l’evolució i les aplicacions de la intel·ligència artificial (IA) a les nostres vides. Enginyer de telecomunicacions, ha passat per la ciutat per oferir una xerrada sobre aquest tema, convidat per l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres a través del projecte del Centre Empresarial i Bressol de l’Alt Empordà (CEBA) que lidera Dídac Lee. L’acte va omplir l’auditori del Cercle Sport. La conferència va tenir continuïtat amb una taula rodona en la qual van participar Laia Dulcet, Miquel Roig, Albert Alemany, Dídac Lee i el mateix Nestor Guerra, a qui podeu conèixer millor visitant el seu portal web.
Quan parlem sobre la intel·ligència artificial (IA), es tracta d’una evolució tecnològica o d’una revolució en tota la seva extensió?
Crec que les dues coses estan passant alhora. Primer, la tecnologia està evolucionant de forma consistent, actualment els fabricants estan invertint molt d’esforç en recerca, desenvolupament i entrenaments perquè l’evolució dels models, cada generació, sigui millor. Aleshores, d’alguna manera hi ha una evolució incremental de la tecnologia en termes tecnològics. Però òbviament aquesta tecnologia també té un punt de revolució, perquè el que està passant és que les aplicacions i els usos que tindrà la tecnologia en diferents llocs de feina, no dic en tots, però en alguns, serà transformadora. És obvi pensar que si fa uns anys, fer un anunci de televisió suposava un pressupost de 150.000 euros, entre actors i càmeres, avui aquest mateix anunci pot costar escassament un dia i un pressupost de 3-4 dòlars. Aleshores, és clar, això és una revolució en tota regla, perquè canvia moltíssim les regles del joc. Al món del programari, també tenim aquesta revolució. Actualment, hi ha enginyers que abans trigaven mesos a poder tenir una funcionalitat o un producte per a un client, doncs ara en qüestió de setmanes poden obtenir el mateix resultat o millor.
Entén la reticència de la gent davant del desconegut i alhora la incredulitat que genera?
Totalment, totalment. I de fet a mi mateix em passa. Quan llegeixo algun article publicat per algun fabricant o sobre alguna investigació, jo l’he de llegir diverses vegades per creure-m’ho. Per dir, escolta, però com han aconseguit això? Estem en un moment en què hi ha hagut avenços molt significatius. És normal que qualsevol cosa nova que canviï l’statu quo, generi aquesta mena de fricció, ja que la gent se sent una mica incòmoda cap al que no és predictible. Jo crec que és normal i això ha passat amb totes les tecnologies. Aquestes cares les teníem quan començàvem a parlar de l’era de la informàtica i parlàvem que tots tindríem un ordinador personal. Quan encara era a la carrera, me’n recordo escoltar xerrades on deien que tothom tindria un ordinador personal, petitó. En aquell moment, l’any 1994-1995, els ordinadors més moderns eren de sobretaula i eren enormes i ningú no imaginava tenir un ordinador portàtil. Recordo que també vaig veure aquestes cares d’incredulitat quan parlaven de la telefonia mòbil. Així que totes les tecnologies, com la IA, tenen un punt de disrupció, totes les tecnologies tenen un punt d’incredulitat i hi ha una cosa molt normal que s’anomena el time to adapter, el temps a l’adaptació, que és el temps que triga la gent a entendre la tecnologia i després implementar-la a la seva vida.
Aconsella a la gent, a les empreses, donar context de com som a la IA? És a dir, despullar-nos perquè ens ajudi a fer la feina? Això és un ganivet de doble tall...
Absolutament. És cert que ja ho hem fet. O sigui, tu davant del teu banc estàs completament nu. Sap perfectament les teves transferències, on han estat, de quina manera, quin comportament tens de consum i això dona moltíssimes pistes. En qualsevol cas, aquí cal parlar d’utilitat. És realment útil per a tu? És realment interessant que el teu model sàpiga del teu context per ajudar-te? Bé, doncs possiblement si és en termes laborals, doncs potser només cal saber el context laboral. No cal saber quants fills tens, on vius o quins són els teus hobbies. Això sí, si de sobte vols que el model t’ajudi en el teu context personal, doncs, evidentment, li hauràs d’explicar coses personals. Cadascú és lliure de cedir informació fins a un punt. I no és un tema de xat GPT o un tema intel·ligència artificial, és un tema de salut digital. Vull dir, al final jo per WhatsApp explico coses personals i aquí ningú no li ha preocupat si WhatsApp és un canal segur. Aquí la gent de sobte puja fotos personals a Dropbox i aquí ningú t’ha dit si Dropbox és un canal segur. Així que hi ha molta manca de coneixement sobre la gestió de la dada de manera segura, més enllà de la intel·ligència artificial. Però en cas que s’hagi de cedir, la meva resposta seria la utilitat. Fins a quin punt és útil i quines dades donaràs? I en funció d’aquesta utilitat, si tens un benefici o no. Perquè si dones les teves dades i no obtens cap benefici, òbviament és zero útil. Has perdut les teves dades de manera absurda.
Percep el perill de deixar de pensar i confiar massa en la tecnologia? Que hi confiem massa i oblidem la base del treball, que és pensar, reflexionar i després actuar.
Jo no crec que això sigui així. I te’n poso un exemple perquè d’alguna manera es pugui entendre. Al final, la tecnologia en general ens ha proveït de capacitats perquè les puguem portar a un altre lloc. Agafes un telèfon mòbil i tu toques la pantalla del telèfon mòbil i funciona i és increïble, però tu no tens ni idea de la tecnologia que hi ha darrere d’això. I de fet, tant et fa qui l’hagi desenvolupat. O sigui, ja tenim aquest problema, ja el tenim... Moltes de les coses que m’envolten a la meva vida són completament desconegudes. Jo simplement sé que funcionen. Jo m’he especialitzat en alguna cosa i soc molt bo. Què passa? Que tota aquesta tecnologia el que fa és donar-me més capacitats. No crec que siguem més tontos que fa 10 anys o que fa 100 anys. De fet, si jo agafés algú de fa 100 anys, potser quedaria aclaparat de la meva capacitat de coneixement i de síntesi d’informació. Penso o sento que els meus fills són més intel·ligents que jo.
A través de Dídac Lee ha conegut el projecte CEBA de Figueres, adreçat sobretot al petit comerç, la petita indústria. Segurament les grans corporacions ho tenen més fàcil per aplicar els avenços de la IA.
Totalment. I de fet crec que l’exercici que vam fer amb el CEBA és l’exercici que hem de fer ara mateix. És a dir, aproximar a les pimes tota aquesta tecnologia. Les grans corporacions ja en són conscients. I compte, tampoc és fàcil per a elles, tenen els seus propis drames, molts temes de regulació i operatius molt complexos. Però més enllà de les grans corporacions, que diguem que ja tenen resolt el seu camí, cal acostar a les pimes aquesta tecnologia. Hem d’ajudar-les a poder entendre l’abast, les possibilitats i l’accés. I a això hi ha tres formes que són, en primer lloc, la divulgació i la formació, com fa el projecte de Dídac Lee i l’Ajuntament de Figueres. Segon, crear ecosistemes de consultores que permetin d’alguna manera que aquestes pimes puguin tenir serveis que els permetin integrar la tecnologia. I tercer, finançar-los. Ja s’han fet exercicis com el kit digital i un altre tipus d’aplicacions per apropar la tecnologia a la pime, crec que aquest tipus d’accions també poden accelerar moltíssim al teixit empresarial, cosa que crec que és fonamental.
