Homenatge
Nou homenatge pòstum a Figueres a l’heroi de Nova Zelanda Reginald Miles
El Grup d’Enriquiment de l’Institut Ramon Muntaner ha complert un encàrrec molt especial des de les antípodes
La lamentada i encara misteriosa mort del brigadier Reginald Miles (1892-1943) a Figueres, durant la Segona Guerra Mundial, continua generant un corrent de complicitat pòstuma entre la ciutat i Nova Zelanda, el seu país d’origen. A l’epicentre d’aquesta relació especial hi ha l’Institut Ramon Muntaner i el seu Grup d’Enriquiment, el treball del qual ha donat tan bons fruits per a la redescoberta i documentació de diversos episodis de la història local, entre ells aquest relacionat amb la mort del militar kiwi.
Dimarts de la setmana passada, diversos estudiants d’aquest Grup d’Enriquiment, amb els seus professors, Anna Llobet i Joan Manuel Soldevilla, van anar fins al Cementiri Municipal per a col·locar la rosella del record, la remembrance poppy en anglès.
Segons expliquen els integrants del Grup, "aquesta rosella és el símbol que manté viva la memòria dels soldats de la Commonwealth de la Primera i Segona Guerra Mundial; el brigadier Miles va participar en ambdós conflictes, en el primer quan era un jove oficial i en el segon quan ja era un important càrrec de l’exèrcit britànic. Fet presoner l’any 1941 per l’exèrcit alemany, va fugir de la presó italiana on estava reclòs i va arribar a la península. Va ser detingut per les autoritats franquistes i traslladat a l’Hotel París de Figueres -actual seu del Museu del Joguet- on, després de rebre la visita de la policia espanyola i de la Gestapo, va morir en estranyes circumstàncies el 20 d’octubre de 1943". Presumptament, es va suïcidar, però aquest extrem sempre ha estat qüestionat davant les circumstàncies del moment, en una Figueres que, aleshores, tenia una rellevant presència de representants de l’Alemanya nazi, com molt bé ha documentat l’historiador Josep Clara.
Espai de memòria en el Museu del Joguet
En el Museu del Joguet de Catalunya hi ha un espai dedicat a la memòria del brigadier Miles. Un punt històric reconegut oficialment pel govern de Nova Zelanda, que no va dubtar a enviar a Figueres la seva ambaixadora a l’Estat espanyol i una delegació militar d’alt rang, per a participar en la commemoració dels vuitanta anys de la seva mort.
Fa poques setmanes, l’Institut Ramon Muntaner va rebre el prec de la New Zealand Remembrance Army de gestionar i col·locar aquesta rosella de ceràmica a la làpida del brigadier, que van trametre des de Nova Zelanda i que des d’ara recorda i honora Reginald Miles a Figueres.
Mesos abans, els militars veterans de la Commonwealth van lliurar al Museu del Joguet les medalles de Miles, en el que va ser un dels darrers actes públics del seu director, Josep Maria Joan i Rosa.
- Nova protesta a Colera per reclamar el pas lliure al camí de ronda entre Garbet i Cala Port Joan
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana de l'11 i 12 d'octubre a l'Alt Empordà
- Figueres elimina un 'mort a l'armari' amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat
- Declarats dos focus més de Dermatosi Nodular Contagiosa a l'Empordà
- Josep Maria Canet, 3r tinent d’alcalde de Castelló: “Feia molts anys que la marina d’Empuriabrava estava en declivi i ha costat molt redreçar-ho”
- 5 destinacions poc massificades d’Europa per a una escapada de cap de setmana aquesta tardor
- Els premis Figueres Talent reconeixen 41 estudiants de la ciutat
- La fira de la Vajol incorpora els premis Bolet i Castanya