Un detingut per tràfic de drogues i diverses denúncies al Culubret i Sant Joan de Figueres
L'operatiu s'ha saldat amb actes sobretot per infraccions de trànsit i tinença de drogues
Un nou dispositiu policial als barris del sector Oest de Figueres ha acabat amb un detingut per tràfic de drogues i diverses denúncies.
La nit passada, coincidint amb el divendres, un dispositiu policial conjunt dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Figueres va actuar als barris de Sant Joan i el Culubret. Hi van participar agents de seguretat ciutadana dels Mossos, ARRO i la Guàrdia Urbana.
Durant l'operatiu, els agents van interposar una denúncia per tinença de substàncies estupefaents, van obrir dues diligències penals i van denunciar tres conductors que no havien obtingut mai el permís de conduir.
També van practicar dues proves de detecció de drogues a conductors i ambdós van sortir positiu. D'altra banda, els agents van detectar set vehicles sense la inspecció tècnica obligatòria (ITV) en vigor. A més, dos vehicles van ser traslladats al dipòsit municipal i van formular quatre denúncies per infraccions d’estacionament.
Actuacions prèvies
Aquest tipus d’actuacions s’emmarquen en els dispositius habituals de col·laboració entre els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana per reforçar la seguretat i la convivència en diferents barris de la ciutat.
En aquests dos barris, fa quinze dies es va dur a terme un dispositiu de control de conducció temerària, que va acabar amb la retirada de diverses motocicletes al dipòsit municipal. Fa poc més d'un mes, també es va realitzar una campanya de retirada de trastos i vehicles abandonats a la via pública. A més, es fan periòdicament dispositius per detectar i sancionar casos de frau elèctric als diferents barris de la ciutat. D'altra banda, el consistori va haver de donar protecció policial als serveis de neteja viària durant el mes d’agost per poder treballar amb seguretat als barris del Culubret i Sant Joan. Una mesura es va adoptar davant les amenaces que alguns treballadors rebien per part de veïns mentre feien la seva feina.
