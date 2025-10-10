Ocupes
Figueres crearà una Oficina Antiocupació per assessorar i acompanyar els veïns afectats
L'alcalde, Jordi Masquef, també ha aprovat un protocol per actuar "de manera ràpida i efectiva" en casos d'ocupació
L'objectiu és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, alhora, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores
L'Ajuntament de Figueres crearà una Oficina Antiocupacions per informar i acompanyar els veïns afectats. El nou organisme podrà buscar la propietat i demanar-li que posi una denúncia. L'objectiu és intentar prevenir les ocupacions il·legals i, alhora, facilitar que es pugui actuar en les primeres hores. El batlle, Jordi Masquef, ho va anunciar al ple municipal, després de donar compte del nou protocol davant d'ocupacions que s'havia aprovat via decret d'alcaldia. La instrucció estableix els procediments que s'han de seguir per actuar de "manera ràpida i efectiva". D'altra banda, també es va anunciar la creació d'una nova regidoria de la Llengua Catalana per garantir els drets lingüístics i fomentar l'ús del català a la ciutat.
L'Ajuntament de Figueres ha assenyalat que l'objectiu de l'Oficina Antiocupacions és que els ciutadans sàpiguen a on poden anar si uns intrusos accedeixen a un domicili aliè. D'aquesta manera, es farà un acompanyament integral: s'informarà dels passos a seguir i es buscarà els propietaris perquè posin una denúncia. La intenció és evitar les ocupacions il·legals que hi ha al municipi i que la policia pugui actuar-hi en les primeres hores.
L'alcalde, Jordi Masquef, ho va anunciar durant la sessió del ple municipal d'aquest dijous, després de donar compte del nou protocol davant d'ocupacions que es va aprovar via decret d'alcaldia el passat 18 de setembre.
La instrucció s'ha redactat a partir dels acords assolits pels magistrats de l'Audiència de Girona, que van unificar els criteris per facilitar i agilitzar el desallotjament d'habitatges acabats d'ocupar. La llei permet a la policia actuar durant les primeres hores sense necessitat de tenir una ordre judicial.
El protocol figuerenc exposa que l'ocupació il·legal de propietats "ha experimentat un increment significatiu en els darrers anys, generant una alarma social i un gran nombre de denúncies"; i pot derivar en "conflictes de convivència i problemes d'ordre públic". "Genera inseguretat, pèrdua de béns i un impacte negatiu en la convivència ciutadana", s'argumenta en el document.
L'objectiu del protocol és establir uns procediments "precisos, respectuosos i alineats amb la legislació vigent", per actuar de manera ràpida i efectiva davant de casos d'ocupació il·legal.
Pautes per a la Guàrdia Urbana
La instrucció també recull quines pautes de treball han de seguir els agents de la Guàrdia Urbanadavant d'aquest tipus de delictes. Per exemple, estableix que primer s'haurà de dialogar amb les persones que ocupin un immoble. Si hi ha resistència activa, aleshores els policies hauran de valorar la seva detenció per un delicte de desobediència o d'atemptat contra l'autoritat. Així mateix, hauran de requerir al propietari que adopti mesures per evitar una nova ocupació.
Per últim, el protocol dicta que l'amo d'una finca ocupada "no té l'obligació de mantenir l'alta dels subministraments". I, si escau a tallar-los, "en cap cas es pot considerar un delicte de coaccions".
- Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
- Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: 'Els responsables són persones vingudes de fora
- Aquest nom de nena s'ha popularitzat a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà
- Alerta per un possible cas de frau a Roses arran dels problemes amb la qualitat de l'aigua
- Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus
- Intercargirona estrena les instal·lacions de Dacia i Renault a Figueres presentant el nou Bigster