Oberta la convocatòria per als Premis de la Nit del Comerç de Figueres 2025
La tercera edició dels guardons se celebrarà el 27 de novembre al Cercle Sport Figuerenc
L’esdeveniment està organitzat per Comerç Figueres Associació i Empordà, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres
Les candidatures es poden presentar a través del portal Emporda.info fins al 10 de novembre
Comerç Figueres Associació i EMPORDÀ, amb el suport de l’Ajuntament de Figueres, organitzen la tercera edició de la Nit del Comerç de Figueres, l’esdeveniment que reconeix el talent, la trajectòria i la innovació del comerç figuerenc. El lliurament de premis se celebrarà el dijous 27 de novembre al Cercle Sport Figuerenc. Les candidatures es poden presentar des del 10 d’octubre fins al 10 de novembre, a través d'aquest formulari on hi trobaran també les bases completes de la convocatòria.
L’esdeveniment té com a objectiu posar en valor el comerç de proximitat com a motor econòmic i social de la capital altempordanesa. Aquesta edició reconeixerà, a través de sis categories, la diversitat i el dinamisme del comerç de la ciutat. Es premiarà el comerç de l’any, que hagi destacat per la seva excel·lència o innovació; el comerç emblemàtic, que preserva el patrimoni històric i la identitat de Figueres; el comerç de barri, per la seva funció social i vertebradora dels espais de proximitat; i les millors iniciatives dels mercats municipals de la fruita, la verdura i la roba. També es reconeixeran els establiments que compleixen 25, 50 o 100 anys d’activitat, com a homenatge a la seva constància i adaptació al pas del temps, i es distingirà la tasca de promoció i coneixement del comerç local, adreçada a persones o entitats que han contribuït a dinamitzar el sector i projectar-ne els valors.
Els organitzadors volen que aquesta nova edició sigui també un aparador del talent, la sostenibilitat i la innovació que caracteritzen el comerç figuerenc, un model de proximitat que fa de Figueres el principal centre comercial a cel obert del nord de Catalunya. A més del lliurament dels guardons, la Nit del Comerç vol esdevenir un punt de trobada per compartir experiències, reptes i bones pràctiques entre professionals del sector, amb una mirada posada en la transformació digital i el relleu generacional.
Com és tradició, també es ret homenatge als establiments que celebren 25, 50 o 100 anys d’activitat, un reconeixement a la seva trajectòria, constància i capacitat d’adaptació al llarg del temps. Aquests comerços, que han sabut evolucionar sense perdre l’essència, són un exemple de compromís amb la ciutat i contribueixen, dia rere dia, a fer de Figueres un espai més viu, pròsper i acollidor.
- Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
- Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: 'Els responsables són persones vingudes de fora
- Aquest nom de nena s'ha popularitzat a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà
- Alerta per un possible cas de frau a Roses arran dels problemes amb la qualitat de l'aigua
- Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus
- Intercargirona estrena les instal·lacions de Dacia i Renault a Figueres presentant el nou Bigster