Figueres elimina un "mort a l'armari" amb la venda de l'Escola d'Hostaleria a la Generalitat
La insistència de l'alcalde Jordi Masquef per resoldre el tema obté l'aprovació majoritària del ple municipal amb el suport dels vots de Junts, PSC i ERC
La Fundació Privada Miquel retirarà la demanda d'impagament contra la Generalitat i aquesta abonarà 3,2 MEUR a l'Ajuntament per a la seva adquisició
No és una història fàcil d'explicar i, fins i tot, ha tingut episodis que han estat a punt d'acabar en els jutjats. Finalment, la tossuderia de l'alcalde Jordi Masquef ha aconseguit el que havia estat impossible de resoldre fins ara: que la Generalitat adquireixi a l'Ajuntament de Figueres l'edifici de l'Escola d'Hostaleria que en el seu moment va finançar la Fundació Privada Miquel, inaugurat el 2010, i que acull els cicles formatius reglats i de Batxillerat de l'Institut Olivar Gran.
Masquef reconeix que "hem hagut de suar molt, insistir i negociar a tres bandes per a arribar a un acord final que permet trobar la normalitat desitjada, que suposa el fet que l'immoble d'ús públic per part del departament d'Educació passi a ser de titularitat de la Generalitat de Catalunya". L'alcalde té paraules d'agraïment cap a la "predisposició" per part de la família Miquel i, molt especialment, per l'interès de trobar una solució definitiva des de la Generalitat amb intervenció directa del Secretari General d'Economia i Finances, Juli Fernández.
El desenllaç final de tot plegat ha arribat, aquest dijous, en el ple municipal de Figueres en qualitat d'assumpte urgent. El Govern va portar a aprovació el conveni assolit entre l'Ajuntament, el departament d'Economia i Finances i la Fundació Privada Miquel, mitjançant el qual acorden extingir els convenis anteriors, l'extinció anticipada per mutu acord de la concessió demanial a la Fundació Privada Miquel sobre la planta soterrani i la planta baixa de l’edifici i la retirada de la demanda judicial que va interposar contra la Generalitat per l'impagament de les quotes d'utilització de l'immoble des d'octubre de 2019 fins a l'actualitat.
Suport majoritari a l'acord
En el moment de debatre la qüestió, l'alcalde Masquef va parlar clar quan va dir que es tractava de resoldre un cas complicat, un "mort a l'armari que ha passat per la taula de diferents alcaldes i governs". El PSC i ERC, els dos principals grups de l'oposició, van celebrar l'acord sense embuts. El portaveu socialista Alfons Martínez Puig es va alegrar amb un explícit: "un maldecap que ens traiem de sobre". La republicana Agnès Lladó, que va patir el tema com a alcaldessa de Figueres, també "celebrar que hagi acabat bé", recordant que en anteriors plens havia mostrat la seva "desconfiança" cap a l'actuació de les altres administracions en "aquest punt fosc". Agnès Lladó va esmentar que el cas va estar "a punt d'arribar a l'oficina antifrau" i que només ho va aturar un defecte de forma. Xavier Colomer (CUP) va argumentar el seu vot contrari matisant a l'alcalde Masquef "que no és envers vostè, és un problema d'arrel". "Ens pot servir per aprendre", va afegir, sobre les relacions en projectes publico-privats, com és aquest cas. La regidora no adscrita Àngela Domènech i Jordi Vivo (Vox) es van abstenir. Masquef va tancar el debat celebrant que tots plegats "formem part de la solució i no del problema".
La resolució econòmica
L'acord a tres bandes té un complicat entramat econòmic que s'ha tancat de la següent manera: La Generalitat de Catalunya pagarà 404.499 euros a la Fundació Privada Miquel en concepte d'ús de les instal·lacions de l'Escola d'Hostaleria des d'octubre de 2019 fins ara. L'Ajuntament de Figueres es farà càrrec de compensar l’extinció anticipada per mutu acord de la concessió demanial atorgada a la Fundació que caducava el 2060 amb 895.429 euros. La Fundació havia finançat la construcció de l'edifici i l'equipament de l'Escola amb una inversió d'1.279.184 euros. Finalment, la Generalitat de Catalunya adquirirà tot l'immoble a l'Ajuntament de Figueres per 3.263.963 euros.
L'edifici inaugurat el 2010 va agafar el relleu a l'antiga Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, ubicada al polígon de Vilamalla. El projecte va néixer d'un interès compartit que es va consolidar amb un Conveni de col·laboració subscrit el 24 de març de 2010 entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Figueres, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, la Diputació de Girona, la Fundació Privada Miquel, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Girona, l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà, i l’Associació per a la Formació Ocupacional a l’Alt Empordà, per a la construcció, equipament i posada en funcionament de la nova Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà a la ciutat de Figueres. Aquest últim acord va ser aprovat pel Ple municipal de l’Ajuntament el 29 de juliol de 2010.
L'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà, avui
La part més positiva de tot plegat és que l'Escola d'Hostaleria de l'Alt Empordà és avui un espai de referencia en el món de la Formació Professional. Alumnes i professors depenen de l'Institut Olivar Gran. A les seves aules es cobreixen els cicles formatius de grau mitjà de Cuina i Gastronomia; Serveis en Restauració; Forneria, Pastisseria i Confiteria i el de grau superior de Direcció de Cuina (DUAL). En el seu moment, l'antiga Escola de Vilamalla, impulsada des del sector empresarial, també va cobrir un buit que ja forma part de la història formativa de l'Alt Empordà.
Subscriu-te per seguir llegint
- Castelló d'Empúries es vesteix de dol per acomiadar Jordi Pujadas Jordà, mort amb 50 anys
- A Figueres, roba estesa als balcons i la merda per tots cantons
- Declarat un tercer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa en una granja de l'Empordà
- Garrigàs denuncia actes vandàlics durant la Festa Major: 'Els responsables són persones vingudes de fora
- Aquest nom de nena s'ha popularitzat a Catalunya: el seu significat en català és molt diferent del que té en castellà
- Agents Rurals interposen 93 denúncies al parc natural del Cap de Creus
- Intercargirona estrena les instal·lacions de Dacia i Renault a Figueres presentant el nou Bigster
- El Figueres reuneix una seixantena de llegendes de l'antic camp del carrer del Far