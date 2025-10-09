Seguretat
El Govern de Figueres porta al ple el Protocol d’actuacions contra les ocupacions il·legals d’immobles
El document té com a objectiu facilitar una resposta ràpida i eficient per part de la Guàrdia Urbana i els altres cossos policials
El Govern de l'alcalde Jordi Masquef donarà compte aquest dijous, en el ple ordinari de l'Ajuntament de Figueres, del decret d'aprovació del nou Protocol davant d’ocupacions en els supòsits de delicte lleu d’usurpació dels béns immobles. L'esmentat document va ser formalitzat a partir d'un decret d'alcaldia del passat 18 de setembre i ha estat el resultat de la implicació municipal en la lluita contra les ocupacions il·legals que han generat diversos maldecaps a la ciutat, amb casos reiterats com el del carrer Sant Vicenç. La seva elaboració s'ha basat "en criteris jurisprudencials recents i de les reunions mantingudes amb el jutge degà del Partit Judicial de Figueres, que han servit per a harmonitzar els criteris d'actuació policial davant d'aquests fets".
En l'argumentació de l'aprovació del nou Protocol, el dictamen explica que "la problemàtica de l'ocupació il·legal de béns immobles ha experimentat un increment significatiu en els darrers anys, generant una alarma social i un gran nombre de denúncies que afecten tant a particulars com a entitats públiques. Aquesta situació no només genera inseguretat i perjudicis econòmics a les persones titulars dels immobles, sinó que també pot derivar en conflictes de convivència i problemes d'ordre públic". I considera "imprescindible" la disposició d'aquest Protocol, ja que "en l'actual marc legislatiu, tot i que estableix diferents vies per a la recuperació de la possessió d'aquests immobles, presenta una complexitat que en moltes ocasions dificulta una resposta ràpida i eficient per part de les Forces i Cossos de Seguretat". La seva utilitat està especialment encaminada a "coordinar i agilitzar l'actuació de la Guàrdia Urbana" en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, el Cos Nacional de la Policia i la Guardia Civil, segons les competències de cada cos.
Masquef i el sentit comú
El passat mes de febrer, l'alcalde de Figueres, Jordi Masquef, va celebra que l’Audiència de Girona avalés els desallotjaments exprés sense la prèvia autorització judicial de les ocupacions il·legals si s’han comès en les últimes 24 hores. Masquef va valorar "que s’imposi el sentit comú. Celebrem que les interpretacions de les lleis serveixin per connectar amb la realitat i els problemes de la ciutadania, amb les batalles que tenim molts ajuntaments a peu de carrer. Els veïns ens demanen que siguem capaços de donar respostes als problemes".
