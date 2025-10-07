Urbanisme
Temps de pròrroga per al carrer Lasauca de Figueres amb el PSC demanant el seu tancament definitiu
L’empresa adjudicatària del projecte ha hagut de refer alguns dels trams pavimentat
L’Ajuntament de Figueres havia previst tenir acabada l’obra de reforma del carrer Lasauca a finals de setembre, però els treballs encara continuen. Abans d’acabar el termini d’execució del projecte, que era de sis mesos, l’empresa adjudicatària ENCO Infraestructures i Serveis, va demanar una pròrroga per a l’acabament de l’obra.
ENCO va començar a treballar-hi el passat 31 de març. Els treballs han consistit a reduir l’espai destinat al trànsit de vehicles, mantenint el paviment de llambordes a la plataforma central. Aquesta reducció ha permès ampliar les voreres dels dos costats, afavorint així el pas de vianants.
Els treballadors d’ENCO estan duent a terme les darreres feines de col·locació de les peces de superfície, que en alguns casos s’ha hagut de tornar a col·locar perquè el resultat final no havia superat les revisions d’obra de l’Ajuntament.
Fonts del Consistori consultades per aquest mitjà han explicat que "el contractista va sol·licitar una pròrroga de quinze dies més per finalitzar l’execució dels acabats de l’obra, fins a mitjan octubre. Es tramitarà una recepció parcial, a l’espera de la connexió de la nova xarxa amb l’existent per part d’Endesa i, posteriorment, la recepció definitiva". L’Ajuntament ha deixat clar que, després dels requeriments d’ajustament i millora dels treballs fets "fins que no estigui tot ben acabat, no es donarà l’obra per recepcionada".
El projecte del carrer Lasauca va ser redactat per l’arquitecte Jordi Ricart Solé i té un pressupost d’execució per contracte de 379.342 euros, amb un finançament per part del Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation EU.
Proposta del PSC
El Partit dels Socialistes de Catalunya ha proposat que el carrer Lasauca, un cop reformat, es converteixi en un carrer exclusiu per a vianants. "Les obres fetes amb Fons Next Generation obtinguts pel precedent Govern de la ciutat ens han obert les portes a un carrer més agradable, amable, sense càrregues i descàrregues ni estacionament de vehicles", explica el grup socialista en un comunicat.
Després d’haver parlat amb bona part dels comerciants, el PSC considera que "el carrer Lasauca por convertir-se en la via principal d’accés al centre de la ciutat per als vianants. Els restauradors presents al carrer expressen la seva voluntat d’obrir terrasses adaptades al lloc i a l’espai, el que convertiria Lasauca en un carrer d’imatge positiva i presència de gent. Caldria estudiar la possibilitat que els clients de l’hotel situat al carrer no hi vegin penalitzat el seu accés ni arribada. Estimem que tot és compatible si s’estudia adequadament la regulació de les excepcions". El PSC allarga la mà al Govern municipal i al veïnat "per sumar cap a un projecte atractiu, senzill i transformador de la ciutat i de la seva imatge".
Un carrer amb història
El carrer Lasauca de Figueres és un dels més importants de la població, ja que comunica directament la Rambla amb l’antiga Nacional, l’actual avinguda Salvador Dalí. Segons relata el cronista Josep Maria Bernils Mach es va obrir l’any 1844 i tot seguit se li va posar el nom d’Antoni Lasauca, que era comandant d’enginyers al castell de Sant Ferran de Figueres i que, amb aquesta denominació, la vila li va voler agrair els seus serveis de projecció i participació en la direcció de les obres de cobriment de la riera Galligans que passava per aquest lloc i que van donar lloc a la formació d’aquest nou carrer.
El fet que el carrer Lasauca sigui la coberta de la riera Galligans ha impedit que a la seva superfície pugui acollir vegetació, un fet que es va debatre en el recent ple extraordinari dedicat al comerç de la ciutat.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d’alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l’institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- Mónica Naranjo: “Tornaria a recórrer totes les discoteques de la Costa Brava”
- L'Alt Empordà es vol convertir en referent del turisme de salut
- Els pagesos temen que aniran sortint 'molts casos' de Dermatosi Nodular a l'Empordà
- Una nova aventura dels Scooteristes Catalans voltant per la falda del Pirineu
- Detenen quatre dones per robar embotits d'un supermercat de Santa Llogaia d'Àlguema i empentar la treballadora
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada