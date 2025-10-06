Gastronomia
El Fòrum Gastronòmic Ciutat creix en número de visitants i es consolida a Figueres
Els visitants han gaudit durant tres dies de nombroses demostracions culinàries, sessions gastronòmiques, tastos i concursos
La pastisseria Quer ha guanyat el concurs que designa el Millor Brunyol de l’Empordà, i l’Escola d’Hostaleria ha organitzat amb èxit un dinar inspirat en Salvador Dalí
Per segon any consecutiu, la Rambla de Figueres s’ha convertit en l’epicentre del Fòrum Gastronòmic Ciutat, que durant tres dies ha atret milers de visitants i ha superat la participació de l’edició anterior. L’esdeveniment ha tornat a ser un èxit, amb la voluntat que la capital empordanesa continuï acollint-lo en els pròxims anys.
Amb més espai, un horari ampliat i una oferta de tast més variada que la del 2024, el Fòrum ha presentat un programa intens ple de sessions gastronòmiques, ponències i concursos, a més d’una trentena d’expositors. Organitzat per l’empresa gironina Incatis, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Figueres i la Diputació de Girona, l’esdeveniment —celebrat del 3 al 5 d’octubre— ha acostat la gastronomia al públic i ha posat en valor la riquesa de la cuina empordanesa. El programa ha inclòs nombroses activitats amb la participació de professionals de restaurants de prestigi com Compartir, Miramar, Motel Empordà, Duran, Voramar, Empòrium i Can Jeroni, entre d’altres. Tots ells han reflexionat sobre plats emblemàtics de la cuina dolça i salada del territori, amb protagonisme per al pa, la xocolata, les flaones, els arrossos i l’oca amb peres.
Així mateix, el concurs del Millor Brunyol de l’Empordà ha reconegut la pastisseria Quer, mentre que els visitants també han pogut tastar una àmplia selecció de productes del segell Girona Excel·lent. A més, membres del col·lectiu Cuina del Vent han cuinat en directe i, per segon any consecutiu, l’Escola d’Hostaleria de Figueres ha organitzat un dinar inspirat en Salvador Dalí.
"Un referent gastronòmic i, alhora, popular a l’Empordà"
Després de tres dies intensos d’activitat, el director del Fòrum Gastronòmic, Albert Labastida, fa un balanç molt positiu de l'esdeveniment. "L’edició d’aquest 2025 ha estat un èxit i ha servit per certificar el creixement del projecte i la seva consolidació a Figueres. Hem superat les xifres de l’any passat, gràcies també a disposar d’una jornada més. La major part de les sessions i ponències han estat plenes, amb un públic format per professionals i amants de la gastronomia que han aprofitat l’oportunitat de poder estar a prop de figures consolidades i també de noves promeses del territori", afirma, afegint que el Fòrum es confirma com "un referent gastronòmic i, alhora, popular a l’Empordà i també al conjunt de Catalunya". "Ha estat una edició excel·lent per molts motius, i això ens anima des d’avui mateix a pensar com millorar-la encara més de cara a la pròxima edició", remarca.
Per la seva banda, Manel Rodríguez, tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, explica que aquesta segona edició "ha tornat a ser un èxit de participació i de qualitat de les propostes". "La Rambla ha viscut un gran ambient durant els tres dies, amb un alt nombre de visitants i de participants en les activitats. Demostrem que el Fòrum Gastronòmic Ciutat funciona a Figueres i confiem a consolidar-lo com una proposta més per seguir dinamitzant i posant en valor la gastronomia de l’Empordà, els nostres productes i els seus professionals", subratlla.
Acostar la cuina a la gent
El Fòrum ha tornat a acostar la cuina a la gent, al mateix temps que ha volgut formar i educar el potencial client dels mercats, botigues i establiments de restauració, així com posar en valor la tasca dels agricultors i proveïdors d’aliments. Figueres ha acollit, per segon any consecutiu, un programa farcit d’activitats que ha comptat amb demostracions culinàries en directe de la mà de xefs reconeguts, els quals han parlat del producte local i han cuinat davant del públic assistent. També s’hi han ofert tastos d’aliments de proximitat. L’espai firal s’ha ampliat i ha comptat amb una trentena d’empreses expositores, fet que ha permès als visitants descobrir, comparar, degustar i adquirir productes d’un ampli ventall de propostes gastronòmiques.
El Millor Brunyol de l’Empordà el fan a Can Quer
Veient l’èxit de l’any passat, el Fòrum Gastronòmic Ciutat ha tornat a celebrar la segona edició del concurs que tria el Millor Brunyol de l’Empordà. El certamen va tenir lloc divendres a l’Escola d’Hostaleria Institut Olivar Gran de Figueres i hi van participar pastissers, flequers i cuiners de diferents punts de les comarques gironines amb establiments oberts al públic. El guanyador va ser la pastisseria Quer, després del veredicte emès pel jurat, format per reconeguts flequers, pastissers, gastrònoms i periodistes.
Quer és un negoci familiar amb més d’un segle de trajectòria, fundat l’any 1879, amb fleques a Cadaqués i el Port de la Selva. Cinc generacions després, els germans Eduard i Sergi Quer han estat els encarregats d’introduir noves tècniques de pastisseria, amb textures i sabors innovadors i una clara aposta per un producte més saludable. El guanyador va obtenir un estand al Fòrum Gastronòmic Ciutat i, dissabte, va oferir una xerrada amb demostració inclosa sobre la preparació dels brunyols. La pastisseria Quer pren el relleu de Maia Flequers de Figueres, l’establiment guanyador del 2024, que enguany no es va poder presentar però sí que va formar part del jurat del concurs.
Cuina dolça, salada i un ampli ventall de professionals de renom
El pa i la xocolata van ser els protagonistes de la xerrada inaugural de divendres, a càrrec del mestre xocolater Arnau Triola i Agnès Julià, de la fleca i obrador Lleva’t, situat a Avinyonet de Puigventós. Dissabte va començar amb una ponència de Mateu Casañas, un dels propietaris del restaurant Compartir de Cadaqués. El programa de la segona jornada també va incloure xerrades i degustacions a càrrec de Gregory Abella, cuiner del restaurant Falconera de Roses; dels xefs Javi Martínez i Quim Brugat, del Castell Perelada; de Ramon Duran, del restaurant Hotel Duran de Figueres; de Guillem Gavilán i Pau Jamàs, del Voramar de Portbou; i d’Ariadna Sala, d’El Portal de Bàscara. S’hi va afegir Jordi Subirós, cuiner del Motel Empordà de Figueres, que va explicar els secrets de l’oca amb peres, un dels plats més emblemàtics de l’establiment i que, fins i tot, va inspirar Salvador Dalí en una de les seves obres.
Diumenge, els formatges gironins van ser protagonistes amb la sessió de Toni Gerez, cap de sala i sommelier del Castell Perelada. El restaurant Miramar també va tenir el seu espai amb l’arròs negre de temporada, presentat per Julen Rodríguez, que va parlar d’aquest plat i d’altres arrossos del restaurant. El dia va incloure, a més, una ponència amb tast inclòs a càrrec de Salvador, Màrius i Joan Jordà, de l’Empòrium de Castelló d’Empúries; una xerrada sobre pastisseria empordanesa amb Àngel Garcia (Tall Dolç); i la participació de Roser Bronsoms, que va presentar els menjars de Can Jeroni.
Durant tres dies s’han pogut degustar nombrosos productes del segell Girona Excel·lent, com ara cerveses, còctels, vins, olis, làctics, embotits i aliments de cinquena gamma. També han preparat diferents plats representatius del territori els membres de la Cuina del Vent, formada per professionals empordanesos del món de la gastronomia. Alhora, l’Associació d’Amics dels Museus Dalí i l’Escola d’Hostaleria Institut Olivar Gran de Figueres han col·laborat novament en l’organització d’un dinar amb un menú inspirat en l’art de Salvador Dalí.
