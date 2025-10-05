Figueres
La FiraVO 2025 de Figueres supera les previsions amb més de 7.000 visitants i 309 vehicles venuts
Enguany, s’han exposat més de 500 vehicles de 16 concessionaris repartits en un espai de 6.000 m²
La 19a edició de la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres (FiraVO) ha tancat aquest diumenge amb xifres rècord que superen amb escreix les de l’any anterior. Durant tres dies —del divendres 3 al diumenge 5 d’octubre—, més de 7.000 persones han visitat el recinte firal, on s’han exposat més de 500 vehicles de 16 concessionaris repartits en un espai de 6.000 m².
Segons el balanç presentat per l’Ajuntament de Figueres, s’han venut 309 vehicles durant la fira, amb un preu mitjà de compra de 20.000 euros, fet que suposa una facturació global de prop de 6 milions d’euros. Els concessionaris preveuen tancar més operacions en els pròxims dies, fruit dels contactes iniciats durant l’esdeveniment.
La mostra ha inclòs vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, quilòmetre zero, seminous i de gerència, i ha mantingut la seva aposta per la diversitat d’oferta i la mobilitat sostenible. El dissabte ha estat la jornada amb més afluència de públic, amb prop de 4.000 visitants, mentre que el divendres s’ha registrat el volum més gros de vendes, com és habitual.
- Els instituts de Figueres, desbordats per l’arribada massiva d'alumnes: “La gestió és inassumible”
- “Sense tu, l'institut ja no és el mateix”: el comiat forçat d’una integradora social al Cendrassos de Figueres
- La pastisseria Quer guanya la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
- Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
- Cop de xiulet final per a Sports Vilabrú de l'Escala
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana (4 i 5 d'octubre) a l'Alt Empordà
- Detectat a Catalunya el primer focus de dermatosi nodular contagiosa en vaques de l'Empordà
- Si tens aquests cognoms possiblement tens un avantpassat orfe