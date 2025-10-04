Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tastets i cuina en directe omplen la Rambla de Figueres pel Fòrum Gastronòmic

Durant tota la jornada i fins diumenge, la ciutat acull activitats gastronòmiques per posar en valor la cuina empordanesa

Les imatges del Fòrum Gastronòmic de Figueres

Les imatges del Fòrum Gastronòmic de Figueres / Carles Palacio

Gemma Pujolràs

Figueres

La Rambla de Figueres ha despertat l’interès de molts visitants des de primera hora d’aquest dissabte, que s’han acostat a la localitat empordanesa amb motiu del segon Fòrum Gastronòmic. Una trentena d’expositors omplen l’espai amb l’opció de tastar les seves propostes i els curiosos compren tiquets i els canvien per racions. Productes tan variats com ostres, daus de botifarra, torrades amb crema d’all negre, croquetes o licors, són algunes de les degustacions que s’ofereixen.

Al final del passeig es troba l’escenari gastronòmic, on aquest matí es duen a terme les ponències i degustacions de Mateu Casañas, del restaurant Compartir Cadaqués, de Gregory Abella del Falconera de Roses i de Ramon Duran de l’Hotel Duran a Figueres, amb qui es clou la programació fins a la tarda. A banda, un segon escenari a l’altra punta de la Rambla presenta diferents productes empordanesos de Girona Excel·lent.

Figueres torna a ser l’epicentre de la gastronomia empordanesa per acostar-la al públic a partir de demostracions culinàries i tastets del mercat d’artesans agroalimentaris. Gregory Abella, cuiner del restaurant Falconera de Roses i membre del col·lectiu Cuina del Vent, apunta durant la sessió gastronòmica que “la cuina empordanesa és el pal de paller de la cuina catalana”, i ho escenifica amb la preparació en directe d’un arròs negre empordanès, l’únic que es manté a la carta del Falconera des de l’inici per la seva “tenacitat” que els identifica “amb la cuina empordanesa”.

