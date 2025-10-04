Tastets i cuina en directe omplen la Rambla de Figueres pel Fòrum Gastronòmic
Durant tota la jornada i fins diumenge, la ciutat acull activitats gastronòmiques per posar en valor la cuina empordanesa
Gemma Pujolràs
La Rambla de Figueres ha despertat l’interès de molts visitants des de primera hora d’aquest dissabte, que s’han acostat a la localitat empordanesa amb motiu del segon Fòrum Gastronòmic. Una trentena d’expositors omplen l’espai amb l’opció de tastar les seves propostes i els curiosos compren tiquets i els canvien per racions. Productes tan variats com ostres, daus de botifarra, torrades amb crema d’all negre, croquetes o licors, són algunes de les degustacions que s’ofereixen.
Al final del passeig es troba l’escenari gastronòmic, on aquest matí es duen a terme les ponències i degustacions de Mateu Casañas, del restaurant Compartir Cadaqués, de Gregory Abella del Falconera de Roses i de Ramon Duran de l’Hotel Duran a Figueres, amb qui es clou la programació fins a la tarda. A banda, un segon escenari a l’altra punta de la Rambla presenta diferents productes empordanesos de Girona Excel·lent.
Figueres torna a ser l’epicentre de la gastronomia empordanesa per acostar-la al públic a partir de demostracions culinàries i tastets del mercat d’artesans agroalimentaris. Gregory Abella, cuiner del restaurant Falconera de Roses i membre del col·lectiu Cuina del Vent, apunta durant la sessió gastronòmica que “la cuina empordanesa és el pal de paller de la cuina catalana”, i ho escenifica amb la preparació en directe d’un arròs negre empordanès, l’únic que es manté a la carta del Falconera des de l’inici per la seva “tenacitat” que els identifica “amb la cuina empordanesa”.
