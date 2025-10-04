Successos
Aparatós accident a Figueres amb un vehicle bolcat sobre la calçada
El sinistre ha tingut lloc, aquest dissabte al vespre, a l'avinguda de Perpinyà
Els veïns de l'avinguda de Perpinyà de Figueres, l'antic tram final del carrer de la Jonquera, han tingut un bon ensurt, aquest dissabte al vespre, a causa d'un aparatós accident de trànsit que ha acabat amb un turisme bolcat sobre la calçada.
Segons els testimonis presencials, la bolcada del cotxe s'ha produït després que el seu conductor xoqués amb un altre vehicle que estava aparcat al costat de la vorera. Aquest segon vehicle ha patit diversos desperfectes en el tren posterior. Efectius de la Guàrdia Urbana, els Bombers i el SEM s'han desplaçat fins al lloc dels fets. Inicialment, sembla que no hi ha hagut ferits de rellevància i que el conductor implicat ha pogut sortir pel seu propi peu. Els airbags de seguretat s'han desplegat dins del turisme.
