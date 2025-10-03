Concurs
La pastisseria Quer guanya de la segona edició del concurs del Millor Brunyol de l’Empordà
És un negoci familiar que es va fundar l’any 1879 i té fleques a Cadaqués i el Port de la Selva
El pa, la xocolata i els brunyols, primers grans protagonistes del Fòrum Gastronòmic de Figueres
Després de l’èxit aconseguit l’any passat, el Fòrum Gastronòmic Ciutat ha celebrat la segona edició del concurs que tria el Millor Brunyol de l’Empordà. Ha tingut lloc durant el dia aquest divendres, a l’Escola d’Hostaleria Institut Olivar Gran de Figueres, amb la participació oberta a pastissers, flequers i cuiners de les comarques gironines amb punts de venda oberts al públic. El guanyador ha estat la pastisseria Quer després del veredicte emès pel jurat, que ha estat format per reconeguts flequers, pastissers, gastrònoms i periodistes.
Quer és un negoci familiar amb més d’un segle de vida que va fundar-se l’any 1879 i té fleques a Cadaqués i el Port de la Selva. Cinc generacions després, els germans Eduard i Sergi Quer han estat els encarregats d’introduir noves tècniques de pastisseria amb noves textures i sabors, així com una consciència de producte més saludable. El guanyador ha obtingut un estand en el Fòrum Gastronòmic Ciutat i demà farà una xerrada amb demostració inclosa sobre com prepara els brunyols.
“Sempre és benvingut que et reconeguin la feina ben feta, així que estem molt satisfets i orgullosos d’aquest premi. Som la cinquena generació del negoci familiar i hem portat la fleca a una vessant més renovada, però el brunyol és un dolç de tota la vida, que el meu besavi ja feia. Els productes d’avui dia segurament són de més qualitat i això ens ajuda a fer-los encara més bons i saludables”, explica Eduard Que.
Sobre el Fòrum Gastronòmic Ciutat
El Fòrum Gastronòmic Ciutat, que per segon any consecutiu té lloc a la Rambla de Figueres, ha obert aquest divendres a la tarda les portes i ho ha fet amb l’acte d’inauguració i les primeres activitats. Fins diumenge, l'esdeveniment es marca com a principal repte acostar la gastronomia al públic a partir de demostracions culinàries, sessions gastronòmiques, tasts de productes de proximitat i concursos. Compta amb una trentena d’expositors, més que l’any passat, i té l’objectiu de posar en valor i dinamitzar la riquesa de la cuina de l’Empordà.
Amb un format de caràcter popular, amplia el seu horari i l’oferta de tast amb la voluntat de consolidar-se com una cita de referència. Presenta un programa que alterna plats dolços i salats representatius del territori, i compta amb la participació de nombrosos professionals que treballen en restaurants empordanesos de renom. El pa, la xocolata i els brunyols han estat els primers protagonistes d’una jornada que ha comptat amb la inauguració oficial amb la participació dels organitzadors i les autoritats.
