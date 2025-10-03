El pa, la xocolata i els brunyols, primers grans protagonistes del Fòrum Gastronòmic de Figueres
Des d’avui i fins diumenge, el Fòrum es marca com a principal repte acostar la gastronomia al públic a partir de demostracions culinàries, sessions gastronòmiques, tasts i concursos
El Fòrum Gastronòmic Ciutat, que per segon any consecutiu té lloc a la Rambla de Figueres, ha obert aquesta tarda les portes i ho ha fet amb l’acte d’inauguració i les primeres activitats. Des d’avui i fins diumenge, es marca com a principal repte acostar la gastronomia al públic a partir de demostracions culinàries, sessions gastronòmiques, tasts de productes de proximitat i concursos. Compta amb una trentena d’expositors, més que l’any passat, i té l’objectiu de posar en valor i dinamitzar la riquesa de la cuina de l’Empordà. Amb un format de caràcter popular, amplia el seu horari i l’oferta de tast amb la voluntat de consolidar-se com una cita de referència. Presenta un programa que alterna plats dolços i salats representatius del territori, i compta amb la participació de nombrosos professionals que treballen en restaurants empordanesos de renom. El pa, la xocolata i els brunyols han estat els primers protagonistes d’una jornada que ha comptat amb la inauguració oficial amb la participació dels organitzadors i les autoritats.
Manel Rodríguez, tinent d’alcalde i regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres, ha indicat que “amb la segona edició del Fòrum a Figueres consolidem una proposta més per dinamitzar i posar en valor la gastronomia empordanesa, els nostres productes i els establiments de referència. De ben segur que l’edició d’aquest any serà tot un èxit, amb més expositors, demostracions i tasts. El volem fer créixer com a esdeveniment gastronòmic de referència a l’Empordà i també a les comarques gironines. Gastronòmicament parlant, el nostre territori destaca per l’extraordinària qualitat dels productes i pels reconeixements rebuts per part dels nostres cuiners i restaurants”.
