Entrevista
Lluís Lupiáñez, cap de la Guàrdia Urbana de Figueres: “En el camp de la seguretat, la ciutat paga cara la seva ubicació estratègica”
"La segona Regió Policial dels Mossos a l'Alt Empordà és més que necessària", assegura el cap de la Guàrdia Urbana
"En un futur caldrà planificar una nova comissaria a la zona de la Ronda Sud i un segon punt d’atenció ciutadana"
El sotsinspector Lluís Lupiáñez va arribar l’any passat a la Guàrdia Urbana en comissió de serveis des de la comissaria dels Mossos d’Esquadra de l’ABP de Figueres, on havia desenvolupat bona part de la seva trajectòria professional. Nascut a la ciutat, ha treballat a fons per implementar un model de policia de proximitat per donar resposta a les necessitats de Figueres. Aquesta entrevista l’hem feta a finals de setembre, coincidint amb el seu primer any i mig de gestió.
Com li ha provat fins ara aquest canvi des de la comissaria dels Mossos d’Esquadra a la de la Guàrdia Urbana de Figueres?
Inicialment, aquest projecte d’encapçalar la Guàrdia Urbana del segle XXI era motivador, en l’àmbit personal i en el professional. La meva sorpresa ha estat el valor humà que he trobat dins de la plantilla. És una plantilla renovada, jove, proactiva, amb moltes ganes de servir a Figueres i, sobretot, compromesa amb ella. Estic realment molt content. Sabem que encara tenim moltes coses a aportar a la ciutat. Figueres és viva i canviant, per tant, hi ha necessitats que evolucionen i la Guàrdia Urbana també. És molt motivador encapçalar aquest grup de persones que la formem. Sincerament, estic entusiasmat amb aquest projecte.
De feina no en falta en una ciutat en constant creixement.
Estem fent una tasca ingent quant a la percepció d’inseguretat en certs àmbits que, pel que sigui, havien estat deixats. Per exemple, estem actuant al carrer Sant Pau, davant de l’InstitutRamon Muntaner, amb dues persones vulnerables que dormen en els bancs. Hem propiciat unes actuacions assistencials, per tal d’evitar la insalubritat que provocaven, i diversos aspectes d’inseguretat. Fa un mes i mig que ja no hi són. A la plaça de l’Estació, quan vam arribar, també hi havia problemàtiques importants al voltant del menjador social, ara ja no hi són. Tot i que no podem oblidar que l’entorn de l’Estació, no només a Figueres, sinó en tot el recorregut ferroviari, genera punts conflictius. És un fet inherent a aquests llocs i procurem treballar-hi, amb l’ajut dels altres cossos policials. A Girona, sense anar més lluny, fins que poc hi havia un campament amb quaranta o cinquanta persones. Actuem en tots aquests espais on és necessari.
Garantir la convivència veïnal és l’objectiu, per exemple?
És un dels molts objectius. Aquest estiu hem hagut d’actuar al barri de l’Horta d’en Capallera per aturar els actes d’incivisme d’una colla de menors que no estudiaven, no treballaven ... Vam fer una reunió assistencial amb els pares, explicant-los la situació i els problemes que generaven els seus fills. Vam aconseguir pacificar el tema i aturar l’alarma veïnal que s’havia generat. En aquesta i en altres actuacions, ens satisfà veure que hem pogut incidir-hi per aportar solucions per al bé del barri i de la ciutat. Miri, hi ha dues coses de les quals me’n sento molt orgullós. Una d’elles és quan vaig a patrullar a peu pel centre i ens aturen, a mi o als altres companys de la Guàrdia Urbana, per dir-nos, sobretot la gent gran: "Escolta noi, esteu fent molt bona feina, gràcies per estar aquí". Quan sento això, torno a casa ple, no hi ha sou que em pagui aquesta satisfacció. La segona és un projecte personal: quan marxi d’aquesta feina vull deixar una ciutat més segura de com la vaig trobar.
El març de l’any passat, quan va prendre possessió del càrrec, l’alcalde Jordi Masquef va dir que l’objectiu prioritari era la lluita contra la inseguretat i l’incivisme, precisament... D’inseguretat hi ha la que hi ha i la situació geogràfica de Figueres no ajuda gaire.
Correcte, és així. Figueres és un centre estratègic, no només de la comarca o de la província, sinó de tot el país. Per aquí passen els principals eixos de comunicació de l ’Estat: AP-7, N-II, AVE, tren convencional... Fluxos de comunicació internacional entre Espanya i la resta d’Europa i entre Europa i Àfrica. En el camp de la seguretat, Figueres paga cara la seva ubicació estratègica. Hi ha la frontera i el tema afegit de les treballadores sexuals que generen un turisme ingent indesitjat i des del punt de vista de la salut pública. I hi ha temes que ens afecten molt, decisions polítiques externes que tenen incidència a la ciutat, com és el cas de la ubicació del centre penitenciari del Puig de les Basses. Vulguis o no, de vegades gent amb permisos temporals o que surten en llibertat sense estar rehabilitats acaba instal·lant-se a Figueres. Malauradament, si no han fet una reinserció adequada, els patim a la ciutat perquè inicialment no els coneixem. O el fet que des del centre de menors els deixen a la babalà al centre de Figueres, durant unes hores, amb alguns diners a la butxaca, i en lloc de tenir un monitor que els acompanyi, campen com volen. Alguns d’ells originen actes incívics i petits fets delictius. I això també ens perjudica.
"Vulguis o no, de vegades gent amb permisos temporals o que surten en llibertat sense estar rehabilitats del Puig de les Basses acaba instal·lant-se a Figueres"
Molts fronts oberts, res ajuda.
Hi ha altres circumstàncies que també ens afecten, la idiosincràsia de la comarca tampoc ajuda. Ho deia l’altre dia la consellera d’Interior, Núria Parlon: Quan a Barcelona es fa pressió policial, ho noten les poblacions que tenen estació ferroviària, Granollers, Girona, Figueres... Figueres és una víctima d’aquest tren. No em posicionaré mai amb el tema de la ubicació de l’estació del tren convencional, no em pertoca, però que la seva situació actual, tal com està, genera inseguretat, és evident, perquè nosaltres ho notem. En els operatius Sentinella que muntem, per exemple, vam identificar una persona multireincindent que arribava a Figueres després d’haver estat detinguda el dia abans a Castelldefels. Per què ha vingut a Figueres? Doncs perquè és un transport gratuït. Des d’abans de Girona fins a Figueres, les estacions no disposen de torns de control d’accés i sortida, fet que fa que es colin al tren sense pagar. No van ni a Banyoles, ni a Olot, ni a Roses, perquè haurien de pagar un bitllet d’autobús o de taxi. El tren ens penalitza de manera molt accentuada per aquest motiu, sense posar en discussió la seva utilitat com a transport públic.
Vostè en parlava al principi, s’ha produït un rejoveniment natural i buscat de la plantilla policial. Els nous agents han entrat a treballar des de zero. Com repercuteix en el servei?
Li posaré un exemple, i molt clar. És veritat que en la majoria d’oficis, amb el pas del temps, la gent agafa vicis, consolida maneres de fer. Si no hi ha moviment, rotació, cadascú té la seva parcel·la i, en el nostre cas, és difícil que s’adeqüi a les necessitats de la ciutat. En la darrera promoció de la Guàrdia Urbana van entrar vuit persones noves. Totes ells van anar directament al grup Bravo, de feina de proximitat. Ens va interessar molt que aquest grup anés destinat sobretot a la zona comercial i turística. Reculo un moment, les policies locals, en general, han perdut una mica la seva essència de proximitat, de patrullatge a peu. Els agents nous han estat ideals per a recuperar aquesta feina que tant agraeix el ciutadà. El model autonòmic ens ha perjudicat, sincerament. Ens hem acomodat a anar sempre amb vehicle, anar voltant... patrullar a peu és indispensable, també. És la millora manera de percebre les inquietuds de la gent. Des del cotxe no es perceben. Si vas a peu o fas una estàtica a la Rambla o a la plaça de l’Ajuntament, per exemple, passen coses curioses, com ara que els turistes es vulguin fer fotos amb els agents i les motos que tenen aparcades. La seva presència a peu de carrer té molta rellevància, sense treure cap importància a la feina amb vehicle, indispensable. I la gent aprofita per explicar-te problemàtiques, com la dels patinets, o qualsevol incidència que sempre intentem resoldre en la mesura de les nostres possibilitats. Les campanyes que hem fet amb els patinets han donat bons resultats, però no podem abaixar la guàrdia.
Figueres és prolífica en esdeveniments públics, cada cop més multitudinaris. Com els afecta?
L’evolució és progressiva i creixent. Hem passat de tenir quaranta o cinquanta actes a l’any a tenir-ne entre set-cents i vuit-cents, que d’una manera o altra requereixen la presència de la Guàrdia Urbana. En casos excepcionals com l’Acústica o la Vuelta a Espanya, molta gent ens ha felicitat per la feina feta. Per nosaltres és un orgull, perque també és una festa i un repte professional. Ens agrada tenir aquesta pressió en projectes que tants beneficis aporten a la ciutat. Aprenem, al mateix temps que demostrem que la nostra és una Guàrdia Urbana professional i preparada. I proactiva, quan va passar la gran apagada, van venir agents fora de servei i membres d’altres cossos a oferir-se per ajudar. Vam garantir la seguretat, sobretot en els comerços.
El projecte de les càmeres de videovigilància a punt d’implementar-se és clau per a la ciutat?
No només és clau per a Figueres, també ho és per a la resta de ciutats de Catalunya. És una eina molt útil, no podem tenir recursos humans en cada cantonada, però sí que podem fer que la tecnologia ens ajudi.Dies enrere ens va visitar una delegació de Taiwan acompanyada per la família Lee. Es van sorprendre que no tinguéssim càmeres a cada cantonada.Hi ha qui diu que és un gran germà que ens vigilaria, sense pensar que en qualsevol gran superfície comercial fa anys que la videovigilància està consolidada.
Han estat instal·lats provisionalment en el centre de Formació Ferran Sunyer mentre es portaven a terme les obres de millora de la comissaria del Firal. Com han anat? Caldrà pensar a tenir dos punts de referència de la GU a la ciutat en un futur pròxim?
Hem estat molt a gust allà. La gent que hi treballa ens ha admès que han descobert una policial local que va més enllà de les multes... El retorn al Firal és positiu perquè la millora de les instal·lacions és més que evident, però també ho ha estat que treballar des de la Ronda Sud ens ha obert una nova dimensió. En un futur crec que caldrà planificar la comissaria nova en aquesta zona de la ciutat, molt ben comunicada.I sí, no s’ha de descartar l’obertura d’un segon punt d’atenció policial al ciutadà.
"La segona Regió Policial dels Mossos és més que necessària"
La plantilla actual de la Guàrdia Urbana ha crescut, però també té baixes. Està prou dimensionada per a les necessitats de Figueres? I una cosa més, en teoria la seguretat ciutadana és responsabilitat dels Mossos d’Esquadra, un debat interessant...
Hi ha diferents aspectes que hem de tenir en compte. La Guàrdia Urbana de Figueres té un nombre important d’agents i amb ells podem donar sortida a les incidències més importants que tenim en el dia a dia, però no l’enganyaré: si tinguéssim deu o quinze efectius més, podríem ampliar les nostres tasques quant a medi ambient, urbanisme, temes de serveis socials i assistencials... En el dia a dia no són tan prioritaris com un robatori violent, un incendi, la regulació del trànsit quan s’han de tallar carrers o hi ha mercat. Hi ha molts fronts oberts, els recursos humans són limitats i les peticions són infinites. I és cert que, pel motiu que sigui, hem d’ajudar els companys dels Mossos perquè no tenen prou efectius en les seves plantilles.
Toca un tema delicat, ara.
La comarca ha crescut molt, les seves necessitats també, des de Barcelona no s’ha tingut en compte. En la darrera visita de la consellera d’Interior, el nostre alcalde va reiterar la petrició d’una segona Regió Policial a Girona. I crec que ha de ser així, per moltes raons. Som l’única província de Catalunya que només en té una, som zona de frontera i Figueres és la segona ciutat de la demarcació. Tenir una segona RegióPolicial és més que necessària. Quan jo treballava als Mossos d’Esquadra, teníem una mitjana d’uns nou-cents detinguts a l’any, ara ja anem pels mil quatre-cents.Però és que quan jo vaig arribar a la Guàrdia Urbana, fa un any i mig, es feien uns cent vuitanta detencions i ara ja són unes tres-centes vint. Tot ha crescut, la població flotant, el turisme, les problemàtiques delinqüencials... I aquí a Figueres i a l’Alt Empordà farien falta uns serveis regionals dels Mossos que no tenim.
La primera reunió que va fer l’alcalde Masquef el mateix dia de la seva presa de possessió va ser amb els representants dels quatre cossos policials presents a la ciutat. Què li diu això?
Amb el tema de la seguretat no es pot badar i hem d’incorporar-hi tots els actors possibles. No tenia sentit abocar tota la confiança només en la Guàrdia Urbana i els Mossos, quan hi ha altres cossos amb competència reals sobre el territori com és el cas del Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil. Dintre de les competències de cada cos, la col·laboració estreta que mantenim redunda clarament en benefici del municipi.No en tinc cap dubte.
Què li sembla que l’Ajuntament concedeixi el títol de Ciutadà d’Honor a l’intendent Francesc Rojo?
Un encert, més que merescut. Ha estat un exemple per a tots nosaltres. Francesc Rojo va ser un referent policia per a tota Catalunya i el seu servei a la ciutat és indiscutible.
Subscriu-te per seguir llegint
- La disputa per la propietat de l'empresa del matrimoni que es va suïcidar al Port de la Selva acaba als jutjats
- Les anxoves del Cap de Creus arriben a París gràcies a la passió d'una peixeteria de Llançà
- La casa de l'Anglaterra rural que Salvador Dalí va convertir en un temple surrealista
- Explicar la història de l'Empordà a través de les seves portes
- Jordi Masquef: “La nova concessió donarà un impuls al Castell de Sant Ferran de Figueres”
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Un acusat reconeix que va violar una menor de 13 anys en una zona boscosa de l'Alt Empordà el dia de Nadal
- L’Oncolliga rep una donació inesperada de 10.275 euros del Casal Cultural del Port de Llançà