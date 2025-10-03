Successos
Figueres registra tres robatoris violents al carrer en menys de 24 hores
Els Mossos mantenen oberta una investigació per identificar els autors i determinar si hi ha algun vincle entre els casos
Els Mossos d’Esquadra investiguen tres robatoris amb violència que s’han produït al carrer a Figueres en un interval de menys de 24 hores. Els fets, ocorreguts entre el 29 i el 30 de setembre, han tingut lloc en zones cèntriques de la ciutat De moment, no s’han practicat detencions, però la policia treballa per esbrinar si els casos podrien estar relacionats.
El primer robatori va tenir lloc el 29 de setembre, cap a les onze del matí. Un individu va aprofitar que una persona estava fent un ingrés en un caixer automàtic d'una entitat bancària de la plaça de la Parlmera per acostar-s’hi i demanar-li diners. Davant la negativa, el sospitós -que actuava amb la cara descoberta- va intimidar la víctima i li va arrencar els bitllets de les mans abans de fugir corrents.
L’endemà, el 30 de setembre, cap a dos quarts de dues de la matinada, es va produir un segon assalt al carrer de la Jonquera. Dos joves van agredir dues noies i els van sostreure una tauleta electrònica. Les víctimes van patir lesions, ja que van rebre cops al coll.
El mateix dia es va registrar un tercer robatori a l’estació del tren convencional de Figueres. Segons les primeres informacions, els fets haurien tingut lloc poc després de la cinc de la tarda en el marc d’una baralla. Un dels implicats hauria robat a l’altre el telèfon mòbil i documentació personal. En aquest cas, els Mossos han rebut versions creuades, i la investigació continua oberta per aclarir què va passar exactament.
Els Mossos d’Esquadra han confirmat els tres fets i els de la comissaria de Figueres tenen oberta una investigació per identificar els autors dels tres robatoris amb violència i intimidació i determinar si hi ha algun vincle entre els delictes.
Dos dies abans
A més, dos dies abans, el 28 de setembre, el mateix cos policial va informar de la detenció dos homes de 32 i 35 anys com a presumptes autors d’un altre robatori amb violència i intimidació. Van agredir un ciutadà per robar-li un patinet elèctric. Els van poder arrestar poc després gràcies a la descripció facilitada per la víctima.
