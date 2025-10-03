Successos
Detingut pel robatori amb força de tres vehicles a Figueres
La Guàrdia Urbana l'ha enxampat just quan anava a trencar el vidre d'un quart cotxe
Cap a les 5 de la matinada d'aquest 3 d'octubre, la Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un noi de 19 anys pel robatori amb força de tres vehicles estacionats a l'aparcament de terra del carrer Ponent.
La Guàrdia Urbana l'ha enxampat in fraganti, just quan anava a trencar el vidre d'un quart vehicle, gràcies a la col·laboració ciutadana.
De fet, aquesta última setmana s'han registrat tres robatoris amb força més, ocorreguts entre el 29 i el 30 de setembre, que han tingut lloc en zones cèntriques de la ciutat. De moment, no s’han practicat detencions, però els Mossos d'Esquadra treballen per esbrinar si els casos podrien estar relacionats.
