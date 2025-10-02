Fira del Vehicle d’Ocasió
La FiraVO de Figueres torna amb una àmplia oferta de vehicles garantits
Setze empreses automobilístiques exposen més de mig miler de models diferents en el Recinte Firal del 3 al 5 d’octubre
El mercat ocupa enguany el 100% de l’espai disponible en el retorn a les dates habituals de tardor
Després d’un intent poc reeixit d’avançar-la a mitjan setembre, l’any passat, la Fira del Vehicle d’Ocasió de Figueres (FiraVO) torna a l’aixopluc convencional del mes d’octubre, un moment del calendari que li havia estat molt favorable en la majoria de les disset edicions anteriors. El 2024 va rebre 4.500 visitants, molt per sota dels 9.200 de l’any anterior. La facturació final va ser de 5,1 milions d’euros amb 256 vehicles venuts. Aquesta serà la 19a i se celebra de nou en el parc tancat del Recinte Firal en aquest cap de setmana del 3 al 5 d’octubre. "Només la pluja o el mal temps ens poden fer la guitza", assenyalen els representants de les empreses automobilístiques, setze en total, que hi prendran part.
L’Ajuntament de Figueres és al capdavant d’una organització que ha treballat estretament amb concessionaris i botigues especialitzades. L’esdeveniment exposa, durant tres dies, més de 500 models en un espai de 6.000 m² amb vehicles elèctrics, híbrids, de combustió, de quilòmetre zero, seminous i de gerència.
L’Ajuntament, en paraules dels regidors Manel Rodríguez i Pilar Sánchez, responsables respectivament de Promoció Econòmica, i Fires i Mercats, recorden que "es tracta de la fira de vehicles d’ocasió amb més edicions de les comarques gironines". Aquest any s’ocupa el 100% de l’espai disponible, fet que demostra la implicació de les empreses i els bons resultats en les anteriors edicions. La fira estarà oberta des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre i l’accés serà gratuït. L’acte d’inauguració serà el divendres 3 d’octubre a les 10 del matí.
Sorteig aparcament gratuït
Com en les edicions anteriors, entre les persones que comprin un vehicle a la Fira se sortejaran 16 vals d’aparcament gratuït durant un any a la zona blava de Figueres. És una iniciativa que es duu a terme amb la col·laboració de l’empresa plurimunicipal de serveis Fisersa.
Al FiraVO d’enguany hi participen: Turismes Figueres (Volvo), Optimcar (Jaeco, Omoda, Opel, Suzuki i Mazda), Garatge Plana (Mercedes), Grup Espígul -Interdiesel i Novartis- (Nissan, Renault, Dacia i Toyota), Garatge Sala (Fiat, Alfa Romeo, Abarth i Jeep), Texauto (Kia i Land Rover), Garatge Central (Ford), Autopodium (Seat, Volkswagen, Audi i Skoda), Interfren (Citroën), Fornells Motor (Hyundai), AM 94 (MG i Mitsubishi), Quadis Giq Auto (Peugeot), Quadis Ebro, i les empreses de compravenda Tot Rodó i Flexicar.
