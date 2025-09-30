Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Detenen dos homes per robar un patinet elèctric amb violència a Figueres

Els lladres van abordar la víctima mentre circulava, el van colpejar i li van fer la traveta per assegurar-se la fugida

Una patrulla de Mossos d'Esquadra. / Arxiu

Redacció

Figueres

Els Mossos d'Esquadra de Figueres van detenir el dia 28 de setembre dos homes de 32 i 35 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.

Eren les quatre de la matinada quan una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana feia tasques preventives i, a l’alçada del número 10 de la Rambla, un ciutadà els va demanar ajuda, ja que dos individus li havien robat el seu patinet elèctric valorat en 150 euros.

La víctima els va explicar que mentre circulava per la plaça del Sol dos homes se li van tirar al damunt, el van empènyer i el van colpejar al braç amb força fent-lo caure per robar-li el patinet. Quan es va aixecar del terra per tal d’evitar que se li emportessin el vehicle, un dels lladres li va fer la traveta per fer-lo caure de nou i poder fugir. Ambdós van pujar al patinet i van escapar direcció al centre de Figueres.

Amb la descripció que els havia donat el jove els mossos van començar a fer la recerca dels autors per la zona de fugida. Aviat van localitzar els dos homes sense cap patinet, un amagat entre els cotxes del pàrquing del Parc de les Aigües, i l’altre a peu direcció al carrer Llançà. Els mossos els van detenir finalment a la plaça de Joan Tutau Vergés

Els arrestats, amb antecedents, van passar davant el jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el 29 de setembre.

