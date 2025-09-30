Successos
Detenen dos homes per robar un patinet elèctric amb violència a Figueres
Els lladres van abordar la víctima mentre circulava, el van colpejar i li van fer la traveta per assegurar-se la fugida
Els Mossos d'Esquadra de Figueres van detenir el dia 28 de setembre dos homes de 32 i 35 anys com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.
Eren les quatre de la matinada quan una patrulla de la Unitat de Seguretat Ciutadana feia tasques preventives i, a l’alçada del número 10 de la Rambla, un ciutadà els va demanar ajuda, ja que dos individus li havien robat el seu patinet elèctric valorat en 150 euros.
La víctima els va explicar que mentre circulava per la plaça del Sol dos homes se li van tirar al damunt, el van empènyer i el van colpejar al braç amb força fent-lo caure per robar-li el patinet. Quan es va aixecar del terra per tal d’evitar que se li emportessin el vehicle, un dels lladres li va fer la traveta per fer-lo caure de nou i poder fugir. Ambdós van pujar al patinet i van escapar direcció al centre de Figueres.
Amb la descripció que els havia donat el jove els mossos van començar a fer la recerca dels autors per la zona de fugida. Aviat van localitzar els dos homes sense cap patinet, un amagat entre els cotxes del pàrquing del Parc de les Aigües, i l’altre a peu direcció al carrer Llançà. Els mossos els van detenir finalment a la plaça de Joan Tutau Vergés
Els arrestats, amb antecedents, van passar davant el jutjat en funcions de guàrdia de Figueres el 29 de setembre.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Una òliba travessa 310 km de Saragossa fins als Aiguamolls de l’Empordà en “un viatge poc habitual”
- Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda en un portal del carrer Muralla de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els partits s’activen per frenar la sagnia de vots cap a l’extrema dreta a Catalunya
- Escudero critica la llei del tabac: 'Només hi ha normatives per prohibir, prohibir i prohibir