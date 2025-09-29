Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Mor una dona de 91 anys després d'una caiguda al carrer Muralla de Figueres

La víctima va patir un fort traumatisme cranial, va ser ingressada a l’hospital però no va poder superar les ferides

La zona on es va produir la caiguda a Figueres.

La zona on es va produir la caiguda a Figueres. / Google Maps

Eva Batlle

Figueres

Una dona de 91 anys va morir divendres passat, 26 de setembre, a l’hospital comarcal de Figueres després de patir un greu accident al carrer. El succés va tenir lloc el dijous poc després de les sis de la tarda quan la víctima es trobava passejant pel carrer de la Muralla de la ciutat.

La dona va patir una forta caiguda, per motius que es desconeixen, a l'altura del número 10 que li va provocar fort trau al cap. Immediatament, els serveis d’emergència van ser alertats i es van desplaçar fins al lloc dels fets. Els Mossos d’Esquadra i el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) van intervenir per atendre la víctima del traumatisme.

Els agents van fer una primera assistència al lloc de l’accident, mentre que els sanitaris van evacuar la dona amb urgència a l’hospital comarcal de Figueres. Malgrat els esforços dels professionals mèdics, la gravetat de les ferides va provocar el seu decés durant la matinada del divendres. Aquest trist succés va ser presenciat per veïns de la zona.

