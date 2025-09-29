Successos
FAADA denuncia que encara hi ha un gos maltractat al terreny de Figueres on ja se'n van rescatar quatre
Segons l'entitat, l'animal encara passa "la major part del temps lligat, sense un refugi adequat" i "és víctima d'agressions físiques", i demana a l'Ajuntament que actuï
Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
Divendres passat, la Guàrdia Urbana de Figueres, en coordinació amb el Servei de Medi Ambient, va rescatar quatre gossos —dues femelles adultes i dos cadells de raça malinois— que es trobaven en un terreny del barri del Culubret i que, presumptament, eren utilitzats per a la cria i la venda il·legal de cadells. Tanmateix, segons ha denunciat la Fundació per a l'Assessorament i Acció en Defensa dels Animals (FAADA), en el mateix espai hi vivia un altre gos que no va ser rescatat i que continua en males condicions.
En concret, es tractaria del pare dels cadells. Segons FAADA, l'animal passa "la major part del temps lligat, sense un refugi adequat, sense accés a les cures essencials i, a més, és víctima d'agressions físiques que li han provocat ferides visibles" i no rep cap atenció veterinària.
Per tot això, des de FAADA exigeixen a l'Ajuntament de Figueres que "procedeixi de manera immediata al decomís de l'animal que encara roman en possessió dels denunciats" i que sancioni els responsables "per les múltiples infraccions comeses", com ara "la cria i la transacció il·legal d'animals de companyia, la manca d'identificació dels animals i de nucli zoològic, així com les agressions i els maltractaments exercits contra un dels gossos".
La fundació alerta que els fets "constitueixen una clara vulneració de la Llei 7/2023, de protecció dels drets i el benestar dels animals, de la normativa catalana vigent i de la mateixa ordenança municipal de Figueres". També remarquen que el consistori disposa de "proves sòlides i contundents aportades per la nostra entitat", per la qual cosa, afirmen, "no pot endarrerir més la seva actuació: la vida i la integritat d'aquest animal continuen en greu perill".
Expedient sancionador
Cal recordar que l'Ajuntament de Figueres ha obert un expedient sancionador a la persona responsable, i que els quatre animals rescatats divendres han estat traslladats a un refugi, on quedaran sota custòdia municipal.
Des de FAADA expliquen que també han interposat una denúncia contra els responsables d'aquest cas de cria, que, segons diuen, "implica greus fets de maltractament animal". A més, indiquen que, en el marc de la seva investigació, van constatar que "els animals eren mantinguts en condicions deplorables en un hort, sense instal·lacions adequades ni atenció a les seves necessitats més bàsiques. Els progenitors dels cadells romanien lligats la major part del temps, sense accés a un refugi digne ni a les cures mínimes necessàries per garantir el seu benestar".
Finalment, assenyalen que gràcies a la seva intervenció "vam poder comprovar l'existència de nou cadells, dels quals tres ja havien estat lliurats a terceres persones, desconeixent-se avui dia el seu parador". Tot i això, gràcies a la seva intermediació, "vam aconseguir la cessió voluntària de la mare i de les sis cries restants, que ja es troben fora de l'abast dels denunciats i fora de perill", remarquen.
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà