Successos
Cremen tres contenidors al barri del Culubret de Figueres
El foc s’ha declarat de matinada i no ha causat més danys
Ensurt de matinada al barri del Culubre de Figueres per un incendi de contenidors que ha mobilitzat els serveis d’emergència. Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís del foc quan faltava un minut per a la una de la matinada. Fins al lloc dels fets, s’hi ha desplaçat una dotació, que en arribar ha constatat que el foc afectava amb intensitat una illa de tres contenidors de residus.
Segons han informat els Bombers, les flames estaven molt desenvolupades i han calcinat completament els tres recipients. Afortunadament, no s’han registrat danys en vehicles ni en immobles propers, i no hi ha hagut cap persona afectada.
Fins al lloc també s’hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres, que s’ha fet càrrec de la situació un cop finalitzada la intervenció dels Bombers. Es desconeixen les causes de l’incendi.
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Sonia López Iglesias, especialista en adolescència: 'No li diguis mai al teu fill que t’avergonyeix la música que escolta
- Broma pesada' a la Font Lluminosa de Figueres
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà