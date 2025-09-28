Successos
"Broma pesada" a la Font Lluminosa de Figueres
Un individu ha tirat sabó dins la font i ha obligat els serveis de neteja a actuar d'urgència
Tapi Carreras
Un individu ha tirat sabó dins la Font Lluminosa de Figueres entre dissabte a la nit i diumenge al matí. L'acció, qualificada per l'alcalde, Jordi Masquef, com a "broma pesada", ha provocat una gran quantitat d'escuma que s'ha desbordat i ha obligat a una actuació d'urgència per netejar-ho tot. El batlle explica que els serveis municipals ja han actuat i la situació està resolta.
"De nou, ens trobem davant un acte d’incivisme que no només embruta la ciutat, sinó que costa diners a tots els figuerencs i figuerenques", lamenta Masquef.
L'alcalde recorda que aquestes "bromes pesades les acabem pagant entre tots". "Prou incivisme, la ciutat és de tothom, i no permetrem que uns pocs es creguin amb el dret de fer el que vulguin", conclou a la xarxa X.
- EN IMATGES | Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells
- Neix el Camí del Manol, una ruta pedalable que uneix set municipis de l’Alt Empordà per impulsar el turisme sostenible
- Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana a l'Alt Empordà
- Un Cavall de Troia a la plaça de l’Ajuntament de Figueres
- El comerç de Figueres com a excusa per parlar de l'Edison
- El cas d’un espanyol a Austràlia que s’ha fet viral: “Treballo 15 dies i cobro...”
- Una de les mítiques cúpules de la base del Pení de Roses 'reviu' com a magatzem agrícola al poble d'Ollers
- Desarticulada una trama de carburant adulterat en benzineres de baix cost amb ramificacions a empreses gironines