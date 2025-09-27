Educació
Els exalumnes de les Escoles Nacionals de Figueres es retroben a Peralada
La reunió anual se celebra el 4 d’octubre i ja acumula 17 edicions amb molta participació
La trobada anual d’exalumnes de les anomenades Escoles Nacionals de Figueres, l’actual escola pública Sant Pau, està en marxa amb tota la seva plenitud i amb ganes "que no falti ningú i vingui tothom", segons expliquen Joan Vaquero i Pere Alvarado, dos dels membres actius de l’equip organitzador i impulsors d’un acte que ja acumula disset edicions.
La primera gran novetat de la crida d’enguany és el canvi d’emplaçament de la festa de retrobament i, també, l’avançament de la data, ja que se celebrarà el pròxim dissabte, 4 d’octubre, al restaurant del Centre de Peralada.
Hi haurà dinar complet i ball amb Alberto Paulo. El dinar val 45 euros per persona i cal pagar-lo amb antelació per a reserva plaça abans del 30 de setembre.
La trobada té caràcter mixt, perquè inclou tant els nois com les noies que van anar, per separat, a les classes de l’antiga escola fundada el 1933 i que a partir de 1939 va impartir l’anomenada "doctrina nacional" del franquisme.
El 'Cara al Sol' i les bates de ratlles
"Ens feien cantar el Cara el sol i portàvem aquelles inoblidables bates de ratlles", expliquen els organitzadors. Joan Alvarado recorda que ell i Joan Joan, un company de curs, "érem els encarregats de pujar la bandera i així ens estalviàvem cantar". Aquesta i moltes altres anècdotes es recorden cada any en una trobada que té caràcter mixt, amb les noies que també duien bata i seguien el mateix cerimonial de l’època.
Les inscripcions es poden formalitzar contactant amb els organitzadors, entre ells Pere Alvarado (649 507 179), Joan Vaquero (637 764 037) o Mercè Serradell (679 359 411).
