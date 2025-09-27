Contracrònica del ple
El comerç de Figueres com a excusa per parlar de l'Edison
Hi va haver moments que tot plegat semblava més la sala d’un jutjat que no pas l’emblanquinat saló de plens figuerenc
La Sala Edison de Figueres va morir, com espai cinematogràfic, el segle passat, però l’ombra de les seves projeccions continua viva. D’ençà del seu tancament, cap al 1984, sobre ella han sobrevolat projectes que, com passa a la majoria de les pel·lícules, no s’han fet realitat. Només cal recular en el temps per recordar les picabaralles polítiques i ciutadanes que va provocar el Museu del Cinema de Tomàs Mallol, de cost milionari posterior per a Girona.
Legítimament, l’empresari jonquerenc Antoni Escudero, el va adquirir el 2003. Fins fa ben poc, la ciutat havia mirat els seus plans comercials de reüll, sense estar-ne massa convençuts dels canvis urbanístics que l’operació comportava. La trama s’ha allargat tant que ara, quan el món sencer viu els efectes de la sacsejada de les facilitats digitals i el canvi de rumb de les grans franquícies, la mirada figuerenca ha tornat cap a l’Edison, com si fos el principi i el final de tots els mals de la ciutat.
La celebració, dijous passat, d’un ple extraordinari de l’Ajuntament de Figueres per a parlar de la crisi comercial que pateix la ciutat, va obrir expectatives que no van acabar de reeixir del tot. El grup socialista va aconseguir que ERC, Vox i CUP signessin una petició formal per a la seva celebració. Però en l’ordre del dia també hi va aparèixer el fantasma de l’Edison.
Quatre hores llargues
Les pel·lícules que sobrepassen les dues hores de durada solen costar de digerir. El ple va durar-ne quatre. Com en les multiprojeccions que es feien abans, hi va haver mitja part. La primera va superar l’examen amb nota, es va parlar de comerç, dels problemes generals del sector i dels particulars de Figueres, amb accent a la idiosincràsia de la ciutat amb més metres quadrats comercials per habitant d’allò que en diuen comerç a cel obert. La segona va fer evident que la convocatòria, com es diu reiteradament en el Festival de Màgia que celebra la ciutat, tenia truco. I és que entre l’alcalde Jordi Masquef (Junts) i el regidor Pere Casellas (PSC), hi havia un compte pendent. L’exportaveu socialista no havia paït bé les paraules que l’alcalde va vessar contra ell quan es va conèixer que l’empresari Escudero aturava les seves intencions de fer res amb l’Edison.
I vet aquí que, en aquesta segona part del ple extraordinari, Casellas va recuperar la seva funció de portaveu del PSC per a fer de la sessió l’escenari del seu contraatac a Masquef. I tots dos s’hi van ben amanir. De res havia servit l’acurada intervenció en el primer tram del ple del nou portaveu socialista Alfons Martínez. També van semblar allunyades les documentades intervencions explicatives de l’acció de Govern actual per part de Manuel Rodríguez (PromocióEconòmica i Comerç), Ramon Pastoret (Hisenda), Núria Bartrolic (Mobilitat, Urbanisme i Activitats), Mariona Seguranyes (Turisme Cultural i Patrimoni) o Pilar Sánchez (Fires iMercats).
El debat inicial va ser enriquidor i va generar situacions impensades fins fa no pas gaires mesos, amb els representants de CUP i Vox coincidint en alguns plantejaments o el fet que, com va destacar l’alcalde quan se les tenia amb Casellas, els socialistes van trencar el suposat cordó sanitari amb l’extrema dreta per a captar la seva complicitat en la convocatòria del ple.
Hi va haver moments que tot plegat semblava més la sala d’un jutjat que no pas l’emblanquinat saló de plens figuerenc. Fins i tot va haver d’intervenir, amb encert, l’exregidor d’Urbanisme Xavier Amiel, interpel·lat per l’alcalde com a pèrit testimonial dels tràmits que van envoltar l’Edison durant el procés del nou POUM.
La marca Figueres
Una idea va quedar clara: la crisi comercial "ha fet mal a la marca Figueres". I una altra va planar sobre la sessió: els partits van acabar alienats cap a la voluntat de revertir aquesta situació. La desmarcada esperada i esperable pel que fa a la segona part, va venir del cupaire Xavier Colomer, quan va dir que la solució a l’enrocada Edison era l’adquisició per part municipal. Masquef va admetre que l’oposició mereixia estar el corrent d’unes negociacions que, alguns dels mateixos regidors havien demanat que e sportessain amb discreció.
De propostes de futur en van sorgir algunes que mereixen ser tingudes en compte. L’exalcaldessa i portaveu d’ERC, Agnès Lladó, va posar damunt la taula l’oportunitat que té Figueres per a promocionar-se com a "Ciutat de les Arts". Alfons Martínez (PSC) va demanar l’inici "d’un procés participatiu que desemboqui en unObservatori del Comerç" i un Pla municipal que superi la llargada d’un mandat de quatre anys.
Jordi Vivo (Vox) va posar el dit a la llaga sobre les llicències d’obertura de botigues que s’expandeixen per la ciutat i va demanar "limitar el comerç low cost". L’alcalde Masquef el va mirar de cua d’ull, tenia la traca preparada per anunciar que s’iniciaven els tràmits per a limitar obertures de supermercats 24 hores, botigues de venda de carcasses i accessoris de telefonia, negocis de manicura, menjar per emportar i de productes cannàbics (CBD).
Xavier Colomer va apuntar alt contra "un model econòmic" global, que és "el culpable de la situació que vivim". També va ser propositiu apuntant la necessitat que Figueres tingui "un Pla estratègic de diferenciació" o "manllevant la Iidea de la Iaeden", apostar per una pacificació més gran del trànsit "amb una decisió valenta". Àngela Domènec, ara no adscrita, té clar que l’objectiu ciutadà i municipal ha de ser "recuperar la il·lusió que s’ha perdut".
La gran majoria van estar d’acord que els preus dels lloguers que es demanen per alguns locals buits està fora de mercat. Que l’APEU encara es pot reobrir per a impulsar el comerç local o que Figueres ha de treure més profit del seu patrimoni i de l’atractiu cultural i dalinià.A la sala, els comerciants presents es comptaven amb els dits de la mà. En l’emissió pels canals digitals, la presència de públic no va ser massiva.
En un moment donat, Masquef va referir-se al tapís que decora el despatx de l’alcaldia, amb una frase brodada que diu, en llatí: "Vivit post funera virtus" (La virtut viu després de la mort). Si mirem enrere, la virtut del comerç figuerenc és que sempre ha sobreviscut, encara que ara la ferida és profunda i el pronòstic reservat.
