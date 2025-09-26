Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Retiren una vintena de vehicles abandonats als barris del Culubret i Sant Joan de Figueres

L’objectiu de l'operatiu, dut a terme per Guàrdia Urbana i els Mossos, era controlar la conducció temerària d’aquests vehicles

Redacció

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres i els Mossos d’Esquadra van dur a terme aquest dimecres un dispositiu especial per retirar vehicles abandonats a la via pública als barris del Culubret i Sant Joan. L'operatiu es va saldar amb la retirada de 13 motocicletes, quatre de les quals havien estat robades. També es van retirar tres quads.

L’objectiu de l'actuació era controlar la conducció temerària d’aquests vehicles. Tots els vehicles han estat traslladats al dipòsit municipal i s’han tramitat les denúncies corresponents.

