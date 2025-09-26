Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tràfic il·legal

Rescaten a Figueres quatre gossos malinois que s'utilitzaven per la criança i venda il·legal de cadells

Els animals es trobaven al barri del Culubret i han estat traslladats a un refugi

Una de les gosses rescatades.

Una de les gosses rescatades. / Guàrdia Urbana Figueres

Redacció

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres, amb coordinació amb el Servei de Medi Ambient, han rescatat aquest divendres quatre gossos de raça malinois, dues femelles adultes i dos cadells, que es trobaven en un terreny del barri del Culubret. Els animals es feien servir, presumptament, per la criança i venda il·legal de cadells, segons ha informat el cos de seguretat.

Les gosses rescatades / Guàrdia Urbana de Figueres

S'ha obert un expedient sancionador a la persona responsable, i els animals han estat traslladats a un refugi, on quedaran sota custòdia municipal.

