Successos
Un incendi crema un contenidor a la Rambla de Figueres de matinada
No s'han hagut de lamentar danys personals ni més afectacions materials
Figueres
Un incendi ha cremat completament un contenidor aquesta matinada a la rambla de Figueres, a l’altura de la confluència amb el carrer de Sant Pere, en ple centre de la ciutat.
Els fets han tingut lloc poc abans de les quatre de la matinada. Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha extingit les flames en aproximadament 20 minuts.
Segons ha informat el cos d’emergències, no s’han hagut de lamentar danys personals ni afectacions materials més enllà del contenidor afectat. A la zona també s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres.
