Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Un incendi crema un contenidor a la Rambla de Figueres de matinada

No s'han hagut de lamentar danys personals ni més afectacions materials

Una imatge d'una dotació dels Bombers

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Figueres

Un incendi ha cremat completament un contenidor aquesta matinada a la rambla de Figueres, a l’altura de la confluència amb el carrer de Sant Pere, en ple centre de la ciutat.

Els fets han tingut lloc poc abans de les quatre de la matinada. Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació dels Bombers, que ha extingit les flames en aproximadament 20 minuts.

Segons ha informat el cos d’emergències, no s’han hagut de lamentar danys personals ni afectacions materials més enllà del contenidor afectat. A la zona també s'hi ha desplaçat la Guàrdia Urbana de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents