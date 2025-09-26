Tribuna
L’especulació sense límits a la finca de la Sala Edison de Figueres
El patrimoni, l’equilibri urbanístic i el respecte a la legalitat han d’estar per sobre de qualsevol projecte particular. L’especulació no pot tenir carta blanca
Xavier Ludevid
La Sala Edison és molt més que una finca al centre de Figueres. Construïda el 1904 per Josep Azemar i Pont, un dels grans arquitectes catalans de l’època, l’edifici forma part del patrimoni arquitectònic i cultural de la ciutat. Un edifici protegit, amb valor històric, que hauria de ser rehabilitat i posat en ús per al gaudi col·lectiu. Però des de fa més de vint anys, el que hauria pogut ser un projecte exemplar s’ha convertit en un cas paradigmàtic d’especulació urbanística sense fre.
L’any 2003, el senyor Antoni Escudero, empresari de la Jonquera, va comprar la finca per un preu basat en el planejament vigent, que fixava una edificabilitat màxima de 3.689 m². Sabia perfectament, des del moment de la compra, que la seva obligació era rehabilitar l’edifici i posar-lo en funcionament. Però en lloc de complir aquest compromís, va iniciar una cursa permanent per intentar ampliar els drets urbanístics de la finca.
La seva estratègia és clara: presentar projectes desmesurats, amb volums i alçades completament desproporcionades, molt per sobre del que permet la normativa. Recordo perfectament quan, durant el meu període com a Gerent d’Urbanisme de l’Ajuntament de Figueres (2008-2025), ens va presentar la seva primera proposta faraònica. L’alcalde d’aquell moment, Santi Vila, la va rebutjar de manera contundent. Era una proposta irreal i inacceptable.
Tot i això, l’Ajuntament va demostrar voluntat de diàleg i capacitat de negociació. Amb la revisió del planejament i la redacció del nou POUM, es va fer un esforç molt important: s’ampliava l’edificabilitat fins als 9.000 m², repartits en sis plantes, a canvi que el propietari es comprometés a fer usos comercials i cedir al municipi una zona verda pública de 800 m², de manera obligatòria i gratuïta.
Però el senyor Escudero mai no en té prou. Aplica una tècnica que, malauradament, s’ha fet molt habitual en l’especulació urbanística: contracta despatxos d’arquitectura de renom per presentar projectes completament abusius, embolcallats amb renders espectaculars que intenten maquillar el despropòsit. El seu objectiu és clar: pressionar l’Ajuntament perquè accepti un model de ciutat fet a mida dels seus interessos privats.
I si l’Ajuntament no cedeix, intensifica la pressió. Compta amb mitjans de comunicació afins -de la seva propietat- i amb el suport d’alguns càrrecs polítics com el regidor Pere Casellas, que li fan de portaveu. Un exemple ben clar és l’entrevista "massatge" publicada al canal Orgull de Figueres, on Escudero, en lloc de defensar els seus projectes amb criteris tècnics, es dedica a criticar tots els alcaldes i alcaldesses que ha tingut Figueres, els tècnics municipals i el conjunt del comerç local. Una actitud ofensiva i poc honorable que culmina amb una confessió sorprenent: admet que no entén res del comerç de Figueres. Doncs, si no en sap, potser caldria més respecte per aquells que sí que han apostat pel comerç local durant dècades.
La situació va arribar al límit el 14 de juliol de 2025, quan l’actual alcalde, Jordi Masquef, va decidir posar-hi fre. En una roda de premsa, amb una gran correcció però sense embuts, va afirmar que Figueres no pot continuar jugant al joc especulatiu del senyor Escudero.
I té tota la raó. Les regles del joc urbanístic no les fixa cap promotor immobiliari. Les fixen la llei, el planejament vigent aprovat democràticament per l’Ajuntament i, si escau, la Generalitat de Catalunya. Els propietaris hi han d’estar sotmesos. No poden inventar-se un model urbanístic a mida, ni exigir més i més drets edificatoris al marge de la normativa.
El cas de la Sala Edison és l’expressió més clara de fins on pot arribar l’ambició quan es desconnecta de l’interès general. La ciutat de Figueres no pot ser ostatge de cap promotor. El patrimoni, l’equilibri urbanístic i el respecte a la legalitat han d’estar per sobre de qualsevol projecte particular. L’especulació no pot tenir carta blanca. I davant d’això, cal fermesa institucional, com la que va mostrar l’alcalde Masquef, però també memòria i responsabilitat col·lectiva. Perquè el futur de Figueres no pot estar en venda.
Xavier Ludevid va ser gerent d'Urbanisme de Figueres (2008-2015).
